Марк Джейкобс показал свое свадебное видео



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Марк Джейкобс и Чарли Дефранческо

6 апреля дизайнер Марк Джейкобс и его партнер Чарли Дефранческо поженились

Специально для свадебной церемонии они подготовили 6-минутное совместное видео, смонтированное из смешных и милых моментов во время их отношений. Позже ролик опубликовали на ютьюбе, и теперь его могут посмотреть все желающие.

На видео они дурачатся и веселятся, отдыхают на яхте, празднуют Рождество, катаются на коньках, обнимаются в костюмах панд и просто наслаждаются жизнью, пишет Buro24/7.

В клипе есть фрагмент, как Марк делает предложение руки и сердца, стоя на одном колене. В финале видео влюбленные читают свои клятвы.

Напомним, что свадьба знаменитого дизайнера Марка Джейкобса состоялась в начале апреля в Нью-Йорке. Торжество было похоже на съемки фильма об истории моды.

Все известные модели А-листа, посоветовавшись со стилистами, надели лучшие наряды бренда Marc Jacobs и отправились а один из лучших ресторанов Манхеттена, навстречу многочисленным фотографам и молодоженам. Этот walk of fame вел на бракосочетание 55-летнего модельера и его возлюбленного - модели Чарли Дефранческо.