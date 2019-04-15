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    Жизнь

    Марк Джейкобс показал свое свадебное видео

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    Марк Джейкобс и Чарли Дефранческо&nbsp; - Марк Джейкобс показал свое свадебное видео
    Марк Джейкобс и Чарли Дефранческо 

    6 апреля дизайнер Марк Джейкобс и его партнер Чарли Дефранческо поженились

    Специально для свадебной церемонии они подготовили 6-минутное совместное видео, смонтированное из смешных и милых моментов во время их отношений. Позже ролик опубликовали на ютьюбе, и теперь его могут посмотреть все желающие.

    На видео они дурачатся и веселятся, отдыхают на яхте, празднуют Рождество, катаются на коньках, обнимаются в костюмах панд и просто наслаждаются жизнью, пишет Buro24/7.

    В клипе есть фрагмент, как Марк делает предложение руки и сердца, стоя на одном колене. В финале видео влюбленные читают свои клятвы. 

    Напомним, что свадьба знаменитого дизайнера Марка Джейкобса состоялась в начале апреля в Нью-Йорке. Торжество было похоже на съемки фильма об истории моды.

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    Все известные модели А-листа, посоветовавшись со стилистами, надели лучшие наряды бренда Marc Jacobs и отправились а один из лучших ресторанов Манхеттена, навстречу многочисленным фотографам и молодоженам. Этот walk of fame вел на бракосочетание 55-летнего модельера и его возлюбленного - модели Чарли Дефранческо.

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