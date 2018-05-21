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    Джареда Лето обвинили в преследовании молодых моделей

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    Джаред Лето - Джареда Лето обвинили в преследовании молодых моделей
    Джаред Лето

    На днях 45-летнего Джареда Лето обвинили в связях с молодыми моделями

     25-летний актер Дилан Спроус обратился к солисту группы 30 Seconds to Mars в Twitter:

    «Эй, Джаред, теперь, когда ты подкатил ко всем 18−25-летним моделям, что ты скажешь о своих успехах?»

    Лето в свою очередь ничего не ответил, как и его представители. Зато пользователи стали вспоминать о том, кто жаловался на музыканта, пишет Grazia.

    Одна за другой стали всплывать скандальные истории женщин, обвинявших Джареда в изнасиловании. Среди них были и его фанатки, которые не достигли даже 16-летнего возраста.

    Но нашлись и те, кто встал на защиту музыканта, заявив, что все это клевета и нет никаких доказательств. К слову, первые обвинения Джареда Лето в изнасилованиях несовершеннолетних появились еще в 2013 году. Но на протяжении всего времени на него не было возбуждено ни одного уголовного дела. 

    Напомним, что недавно в одном и интервьюДжаред Лето признался, что в детстве торговал наркотиками.

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