Apple представил iPhone XS, iPhone XS Max и бюджетный iPhone XR



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Цена новинок варьируется от $700 до $1100

12 сентября в Купертино, Калифорния, состоялась официальная презентация компании Apple, на которой традиционно показали новые модели айфонов. Они будут называться iPhone XS и iPhone XS Max. Их дизайн основывается на iPhone X: нет кнопки "домой", а вместо Touch ID для системы опознавания служит Face ID.

Новые айфоны будут доступны в двух размерах — 5,8 дюйма и 6,5 дюйма (пока что самый большой айфон). Благодаря специально встроенному чипу, представленные модели будут работать в два раза быстрее, чем предыдущие. Что еще важно, память iPhone XS и iPhone XS Max достигнет 512 гигабайтов.

Камеры в новых айфонах не отличаются от последней модели: фронтальная — 7 мегапикселей, обычная — 12 мегапикселей. Но благодаря новому процессору она сможет автоматически удалять эффект красных глаз. Также айфоны будут оснащены смарт-HDR, с помощью которого можно соединять снимки и лайв-фото вместе, получая лучшее изображение. Теперь удачные снимки — результат работы алгоритмов, а не объектива.

Одна из самых неожиданных инноваций — две сим-карты в телефоне. Правда, они будут доступны только в китайских айфонах. В остальных странах вторая сим-карта будет виртуальной (eSIM). Заряд iPhone XS держится на 30 минут дольше, чем у iPhone X, а iPhone XS Max — на полтора часа.

Стоимость iPhone XS — $ 999 за 64 гигабайта памяти, а iPhone XS Max — $ 1099.

Джерело: Buro 24/7