  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Леди Гага забеременела после пережитого изнасилования

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Леди Гага - Леди Гага забеременела после пережитого изнасилования
    Певица Леди Гага

    Звезда вспомнила, что после случившегося она впала в депрессию и попала в больницу

    Американская певица Леди Гага рассказала о беременности после пережитого в 19 лет изнасилования. Ее история прозвучала в документальном фильме принца Гарри и Опры Уинфри «Я, которого вы не видите» (The Me You Can't See), сообщает Insider.

    По словам исполнительницы, продюсер попросил ее снять одежду и пригрозил, что если она этого не сделает, он сожжет все ее записи. Артистка не стала раскрывать имя насильника, который был на 20 лет старше ее, и выразила надежду, что больше никогда не встретит этого человека.

    Звезда вспомнила, что после случившегося она впала в депрессию и попала в больницу. «Тогда я осознала, что это была такая же боль, которую я испытала, когда человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную на пороге дома моих родителей. Меня рвало и тошнило. Я была несколько месяцев заперта в студии», — сказала Леди Гага.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Леди Гага забеременела после пережитого изнасилования
    Леди Гага забеременела после пережитого изнасилования
    Леди Гага забеременела после пережитого изнасилования
    Леди Гага забеременела после пережитого изнасилования

    Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

    Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.

    Читайте также: Взорвалась свеча с запахом вагины. На звезду Marvel подали в суд
    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Леди Гага
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Леди Гага забеременела после пережитого изнасилования