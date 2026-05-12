Українські полярники показали морських котиків незвичного кольору (фото)

Юлія Відміцька
Морські котики можуть бути не лише сіро-коричневого кольору, але й кремового
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Вчені розповіли про особливість забарвлення морських котиків 

Українські науковці показали кадри морських котиків, які мають незвичайне забарвлення шкіри та шерсті. Вчені розповіли, в чому їхня особливість та як незвичне забарвлення впливає на життя ластоногих в Антарктиці. Про це пише «Главком» із посилання на Національний антарктичний науковий центр.

Як розповіли вчені, морські котики бувають не лише сіро-коричневого кольору, але й кремового. Проте це не просто інший колір, це забарвлення має окрему причину.

«Причиною нетипового забарвлення є лейкізм – одна з форм гіпопігментації (тобто втрати кольору) покривів. Часто цей стан проявляється як майже повна або лише часткова відсутність пігментації шкіри та шерсті. Водночас у тварин зберігаються нормальне забарвлення очей та кінцівок тіла. Спричинити таке відхилення можуть мутації в кількох генах», – йдеться у повідомленні.

Однак, дослідники зауважують, що лейкізм не варто плутати з альбінізмом. Адже тварини-альбіноси мають не лише світлий колір шкіри чи волосяного покриву, але й очей через відсутність пігменту в рогівці.

Світле забарвлення може мати поганий вплив на життя морських котиків. Зокрема, через світлий колір вони можуть бути помітними для хижаків та своєї здобичі. Тож це може впливати на їхнє виживання та полювання.

«Знижена пігментація негативно впливає на поглинання тепла шкірою, однак ізоляцію від холоду котикам забезпечує товстий шар жиру. Тварини з лейкізмом можуть доживати до дорослого віку і брати участь у розмноженні», – пояснили вчені.

Нагадаємо, біологиня Зоя Швидка опинилася в оточені пінгвінів під час роботи на станції «Академіка Вернадського», які вирішили її «скуштувати». Пінгвінів зацікавила яскрава форма українки, тож вони вирішили спробувати її на смак. Біологиня поділилася кадрами кумедної зустрічі з мешканцями Антарктики. 

