В Одесі рятувальники дістали з-під завалів живу черепаху: історія порятунку (фото)

Тварина декілька днів пробула під завалами

24 квітня росіяни здійснили черговий нічний обстріл Одеси. Внаслідок атаки було зруйновано житловий будинок. Рятувальникам вдалося врятувати життя домашнього улюбленця мешканки будинку. Про це пише «Главком» із посиланням допис Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Як з’ясувалося, під завалами будинку на вулиці Мечникова опинилася черепаха на прізвисько Філіп. Його повернення чекала власниця Тамара. Тварина декілька днів пробула під завалами, однак рятувальникам все ж таки вдалося врятувати її. А господарка Тамара вірила, що Філіпа знайдуть живим.

Рятувальники дістали з-під завалів живу черепаху фото: Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради/Facebook

«Я вірила в те, що він живий, що його знайдуть, і від щирого серця дякую нашим рятувальникам. Вони мене весь час заспокоювали, даруючи надію на те, що Філіп має великий шанс вижити. На щастя, так і сталося» , – розповіла одеситка.

Під завалами будинку в Одесі опинилася черепаха на прізвисько Філіп фото: Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради/Facebook

28 квітня стало відомо, що Філіп повернувся до власниці цілим. Зазначається, що знайти черепаху посеред каміння, пилу та скла було складно. «Знайти маленьку, трохи більше долоні, мовчазну і майже непомітну живу істоту серед пилу, каміння, залишків скла було дуже складно. Але нашим рятувальникам це вдалося!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час рятувальної операції на місці влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку, представники ДСНС розбирали завали й ліквідовували місця загоряння, а також шукали тих, хто вижив. Одним із тих, кого їм вдалося врятувати, став і кіт Шаміль. Зворушливе відео з чотирилапим опублікували в соцмережах.

Також повідомлялося, у Київській області врятували кошеня, яке опинилося у пастці під час удару РФ. Пухнастик майже 10 годин перебував під плитою перекриття. Рятувальники працювали на місці удару по селищу Хотів, де внаслідок ворожого обстрілу було частково зруйновано приватний житловий будинок, коли виявили під завалами налякане кошеня.