Головна Скотч Життя
search button user button menu button

В Одесі рятувальники дістали з-під завалів живу черепаху: історія порятунку (фото)

Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Мешканка зруйнованого будинку в Одесі Тамара зі своїм улюбленцем
фото: Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради/Facebook

Тварина декілька днів пробула під завалами

24 квітня росіяни здійснили черговий нічний обстріл Одеси. Внаслідок атаки було зруйновано житловий будинок. Рятувальникам вдалося врятувати життя домашнього улюбленця мешканки будинку. Про це пише «Главком» із посиланням допис Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Як з’ясувалося, під завалами будинку на вулиці Мечникова опинилася черепаха на прізвисько Філіп. Його повернення чекала власниця Тамара. Тварина декілька днів пробула під завалами, однак рятувальникам все ж таки вдалося врятувати її. А господарка Тамара вірила, що Філіпа знайдуть живим.

фото: Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради/Facebook

«Я вірила в те, що він живий, що його знайдуть, і від щирого серця дякую нашим рятувальникам. Вони мене весь час заспокоювали, даруючи надію на те, що Філіп має великий шанс вижити. На щастя, так і сталося» , – розповіла одеситка.

фото: Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради/Facebook

28 квітня стало відомо, що Філіп повернувся до власниці цілим. Зазначається, що знайти черепаху посеред каміння, пилу та скла було складно. «Знайти маленьку, трохи більше долоні, мовчазну і майже непомітну живу істоту серед пилу, каміння, залишків скла було дуже складно. Але нашим рятувальникам це вдалося!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час рятувальної операції на місці влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку, представники ДСНС розбирали завали й ліквідовували місця загоряння, а також шукали тих, хто вижив. Одним із тих, кого їм вдалося врятувати, став і кіт Шаміль. Зворушливе відео з чотирилапим опублікували в соцмережах.

Також повідомлялося, у Київській області врятували кошеня, яке опинилося у пастці під час удару РФ. Пухнастик майже 10 годин перебував під плитою перекриття. Рятувальники працювали на місці удару по селищу Хотів, де внаслідок ворожого обстрілу було частково зруйновано приватний житловий будинок, коли виявили під завалами налякане кошеня.

Читайте також:

Теги: Одеса обстріл тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua