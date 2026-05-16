Чорновол показала свою бойову вишиванку з унікальними узорами

«Бойова вишиванка стала як друга шкіра», – заявила колишня народна депутатка

Колишня народна депутатка та військова Тетяна Чорновол власноруч створила форму, у якій їй зручно на фронті, – бойову вишиванку. Сорочку гаптувала два роки, відтворюючи на ній особливі візерунки. Як інформує «Главком», про це Тетяна Чорновол розповіла у відео на своїй Facebook-сторінці.

Основою для виробу стала старовинна чоловіча гуцульська сорочка з домотканого полотна пісочного кольору. Як зазначає екснардепка, вибір саме цього матеріалу був продиктований умовами фронту: сучасний льон без прасування швидко втрачає вигляд, тоді як домоткане полотно бабусиних часів – «неубієнне».

👏Колишня народна депутатка та військовослужбовиця Тетяна Чорновол у соцмережах показала свою бойову вишиванку над якою працювала майже три роки. pic.twitter.com/OJSRT09IsR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 16, 2026

«На фронті популярні татуювання не як прикраси. Воїни викарбовують на шкірі індивідуальність, сенси, обереги. Я це роблю не на шкірі, а на одязі вишивкою. Тому старовинну вишивку я, звісно, зберегла, в ній сила вишивальниці і того, для кого вона вишивалася, в ній героїка патріотичної Галичини. Може це була сорочка УПА? Додала я взір сарматської цариці. По-перше, тому що у сарматів були воїни-амазонки. По-друге, тому що той шматочок вишивки золотою ниткою – це найстарша вишивка України, знайдена археологами в могилі під Миколаєвом. Тільки подумати, тому узору три тисячі років! Ще додала, мною стилізоване, дерево життя і символи ЗСУ. Свій позивний – Дракон. Вишила важливі для мене девізи: «Сміливі завжди мають щастя!», «Мені ніколи вмирати, я вбиваю москалів!», – пояснила Тетяна Чорновол.

Як зауважує військова, для неї головним було зробити вишиванку зручною, тож місця, що найбільше брудняться, доточила частиною кітеля.

«Бойова вишиванка стала як друга шкіра. Найголовніша її перевага в тому, що завдяки формі і полотну в ній добре в найбільшу спеку», – зауважила колишня нардепка.

Раніше громадська активістка та військова Тетяна Чорновол розповіла у соцмережах, чому, ймовірно, вона не буде носити жіночу форму ЗСУ, а також показала, яку патріотичну форму обрала для себе нині.

Також колишня нардепка, а нині військовослужбовиця ЗСУ, Тетяна Чорновол заявила про готовність взяти ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака до свого підрозділу.