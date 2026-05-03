У Північному морі звільнили горбатого кита: деталі рятувальної операції

Під час перебування на мілководді кит, який тепер має ім'я Тіммі, страждав від нерівномірного дихання та пошкоджень шкіри

У суботу рятувальна команда успішно випустила на волю горбатого кита, відомого під прізвиськом Тіммі, який із березня перебував на мілководді поблизу німецького міста Вісмар. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Ссавець опинився у Балтійському морі, далеко від свого природного середовища в Атлантиці, що призвело до значного погіршення його стану. Операцію зі звільнення, запропоновану приватною ініціативою, підтримало Міністерство навколишнього середовища землі Мекленбург-Передня Померанія, попри застереження деяких науковців щодо ризикованості транспортування слабкої тварини.

Кита випустили близько 9-ї ранку за 70 км від узбережжя Скагена (Данія). Перед звільненням ветеринари підтвердили здатність тварини витримати подорож, а на тіло ссавця встановили GPS-передавач для подальшого відстеження його переміщень. Під час перебування на мілководді Тіммі страждав від нерівномірного дихання та пошкоджень шкіри через низьку солоність Балтійського моря – рятувальникам навіть доводилося наносити на нього цинкову мазь для загоєння ран.

Доля Тіммі стала об'єктом величезної медійної уваги: місцеві ЗМІ вели цілодобові прямі трансляції, а на пляжах Вісмара проходили акції активістів, які вимагали врятувати тварину. Попри дискусії в науковій спільноті про те, чи варто втручатися в природний процес, прихильники порятунку наполягли на транспортуванні кита до глибших вод. Наразі експерти припускають, що кит міг заблукати, слідуючи за косяком оселедців або збившись із курсу під час міграції.

