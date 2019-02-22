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    Жизнь

    Близкая подруга Меган Маркл показала дорогие апартаменты, где жила герцогиня

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    Меган Маркл - Близкая подруга Меган Маркл показала дорогие апартаменты, где жила герцогиня
    Меган Маркл
    Legion-Media

    37-летняя теннисистка Серена Уильямс опубликовала фото из номера в отеле, в котором жила супруга принца Гарри во время своего визита в Нью-Йорк

     Спортсменка показала ванну в дорогостоящих апартаментах.

    Серена Уильямс, как близкая подруга Меган, получила приглашение на ее вечеринку в честь будущего ребенка. Baby shower прошел в роскошном пентхаусе, стоимостью 75 тысяч долларов в сутки. Спортсменка предоставила возможность краем глаза взглянуть на часть гостиничного номера: на одну из шести ванных комнат. Помещение выполнено в минималистичном дизайне с преобладанием светлых тонов.


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    Серена Уильямс

    Известно, что в апартаментах есть пять спален, четыре гостинные, зимний сад с террасой и зал для торжеств, судя по всему, именно там и прошло торжество.

    К слову, поездка Меган Маркл стоила по общим подсчетам около полмиллиона долларов. Однако представители королевской семьи уверяют, что путешествие герцогини не оплачивалось за счет британских налогоплательщиков.

    Меган и Серена давние подруги. Уильямс очень ценит Маркл, а потому готова защищать ее. Так, в интервью спортсменка сказала, что Меган слишком ранима. Поэтому теннисистка пообещала разработать план борьбы с троллями.

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