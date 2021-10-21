Боль во время или после секса. Что делать

Доктор рассказала о причинах вагинальной боли и дала полезные лайфхаки, как от нее избавиться

Боль во время и после секса чувствуют почти 3 из 4 женщин. Некоторые из них с болью сталкиваются однократно, некоторые живут с этой проблемой длительное время.

Сексом люди занимаются для удовольствия, а не для вынужденного размножения. Боль же заставляет думать, что с вашим телом что-то не так, что вам надо перетерпеть и смириться.

Доктор Наталия Лелюх в своем Фейсбуке рассказала о причинах вагинальной боли и дала полезные лайфхаки, как от нее избавиться.

1. Недостаточно смазки во время полового акта.

Можно использовать лубрикант на силиконовой или водной основе даже после секса. Он сработает, как увлажнитель. Будьте внимательны, чтобы лубрикант не содержал спирта или ментола, так как придется повторить крик команчей. Конечно, не от удовольствия. Также не стоит спринцеваться антисептиками и мазаться маслами. Это еще больше раздражает слизистую и поможет вам еще долго помнить о микротравмах.

Второй способ скорой помощи в ситуации вагинальной боли после секса - приложить лед. Но непосредственно на слизистую, а на промежность. Лед заверните в чистую ткань и на белье приложите холодный компресс. Подержите минут 10. Вы там ничего не «простудите» и яичники не «замерзнут». Напротив, боль немного утихнет и вы почувствуете удовлетворение (упс!). Пусть не так, как от секса, но не менее приятное и ощутимо.

2. Отсутствие возбуждения перед сексом

Качественная прелюдия и разговоры о сексе между партнерами. И своевременное использование лубриканта до того, как начнется трения. Между прочим, напоминаю молодым адептам сексуальных экспериментов. Лубрикант нужен при любом вагинальной стимуляции, когда она происходит «на сухую». Не только член, а и палец, и вибратор, и фаллоимитатор могут вызвать микротравмы на сухой слизистой влагалища.

3. Несоответствие размеров.

Теплая ванна, грелка на живот и увлажнение влагалища. Не перепутайте, если просто жжет слизистая - холод на промежность, если и печет и болит низ живота, как при месячных - тогда теплая ванна. Также можете использовать нестероидные противовоспалительные препараты в качестве обезболивающих. Если все вовлеченные спасительные методы не помогают, то немедленно обратитесь к врачу.

4. У вас раздражение на латекс, лубрикант или сперму.

Если стандартные процедуры не помогли, покраснение начинает невыносимо чесаться и то сложно дышать - вам срочно к врачу. Если первая помощь сработала, то обсудите историю со своим врачом, измените марку презервативов и лубрикант. Если это действительно редкая аллергия на сперму - это ваш путь «секс в презервативе».

5. У вас заболевание, которое может приводить к боли во время секса.

Таких заболеваний несколько десятков. Они могут вызвать глубокую боль, зависеть от позы и интенсивности секса. Также, это могут быть состояния со страхом вагинального проникновения. Кстати, эти заболевания не обязательно гинекологические. Но первый врач на вашем пути именно гинеколог УЗИ аппаратом за спиной.

6. У вас низкий уровень эстрогенов.

Эстрогены, это гормоны которых много у женщины в репродуктивный период. Физиологически количество эстрогенов снижается во время беременности и лактации, а также ближе к менопаузе. Именно эти гормоны несут ответственность за продукцию естественной смазки и овуляторной слизи в шейке. То есть, мы снова видим причин много, а следствие одно - снижение увлажнения, микротравмы, воспаление, боль и отчаяние ...

Женщинам с физиологическим состоянием «низких эстрогенов» (лактация, спортивные соревнования, менопауза и т.д.) 2 -3 раза в неделю использовать вагинальный увлажняющее средство длительного действия (не путать с лубрикантом), а непосредственно во время вагинальной стимуляции использовать лубрикант. Если речь идет о состоянии менопаузы (своевременной, ранней, медикаментозной) тогда врач может назначить заместительную гормональную терпапию.

7. У вас овуляция.

Бывают удивительные совпадения, когда овуляция вдруг заходит с ноги открывая дверь. Тогда женщина ощущает резкую боль внизу живота, которая отдает в промежность и анус. Ей больно сесть и больно заниматься сексом. Иногда, совпадение столь удивительное, что овуляция происходит именно во время секса. И это очень больно. До госпитализации с подозрением на аппендицит. Госпитализируйтесь, но не забывайте предупредить хирурга, у вас середина цикла и перед тем, как вас повезут в операционную сильно попроситесь на УЗИ.