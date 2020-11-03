Британские ученые нашли новую причину отрезанного уха Ван Гога

Вывод сделали, изучив письма живописца

Ученые назвали новую причину отрезанного уха голландского художника Винсента Ван Гога. Об этом сообщает BBC.

Специалисты Университетского медицинского центра Гронингена изучили письма живописца и пришли к выводу, что он мог лишить себя уха, так как страдал от алкогольной абстиненции. По мнению экспертов, он дважды впадал в состояние бреда из-за того, что отказался от спиртного.

Считается, что Ван Гог страдал от биполярного расстройства и пограничного расстройства личности, которые якобы и послужили причиной того, что он решил себя покалечить. При этом исследование опровергло наличие шизофрении у художника, однако подтвердило эпилепсию, которую диагностировали врачи живописца. Ученые считают, что скрытая эпилепсия могла стать результатом неправильного образа жизни, включающего злоупотребление алкоголем, недоедание и плохой сон.

Специалисты, проводившие исследование, подчеркнули, что Ван Гог мог «преуменьшать или даже приукрашивать определенные вещи» в своих письмах. Они попросили с осторожностью относиться к их выводам, так как трудно точно диагностировать болезни художника без возможности провести дополнительные обследования.

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