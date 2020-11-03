Британские ученые нашли новую причину отрезанного уха Ван Гога
Вывод сделали, изучив письма живописца
Ученые назвали новую причину отрезанного уха голландского художника Винсента Ван Гога. Об этом сообщает BBC.
Специалисты Университетского медицинского центра Гронингена изучили письма живописца и пришли к выводу, что он мог лишить себя уха, так как страдал от алкогольной абстиненции. По мнению экспертов, он дважды впадал в состояние бреда из-за того, что отказался от спиртного.
Считается, что Ван Гог страдал от биполярного расстройства и пограничного расстройства личности, которые якобы и послужили причиной того, что он решил себя покалечить. При этом исследование опровергло наличие шизофрении у художника, однако подтвердило эпилепсию, которую диагностировали врачи живописца. Ученые считают, что скрытая эпилепсия могла стать результатом неправильного образа жизни, включающего злоупотребление алкоголем, недоедание и плохой сон.
Специалисты, проводившие исследование, подчеркнули, что Ван Гог мог «преуменьшать или даже приукрашивать определенные вещи» в своих письмах. Они попросили с осторожностью относиться к их выводам, так как трудно точно диагностировать болезни художника без возможности провести дополнительные обследования.
Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.
Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!
«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.