Британский диетолог назвала правильную порцию пиццы и сладостей

Диетолог считает, что алкоголь можно употреблять несколько раз в неделю

Британский диетолог Кейт Ллеуэлин-Уотерс (Kate Llewellyn-Waters) назвала недельную порцию сладостей, пиццы и алкоголя для желающих питаться правильно. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам эксперта, пицца, особенно качественная, может быть полезной. Несмотря на это, ее следует есть не чаще одного раза в неделю и внимательно следить за размером порций. «Отдавайте предпочтение качественной пицце, богатой питательными веществами, а не еде из "Макдоналдса"», — посоветовала она.

Ллеуэлин-Уотерс рекомендует есть еду с высоким содержанием сахара не чаще одного-двух раз в неделю. Однако, по ее мнению, лучше готовить сладости самостоятельно, а не покупать в магазине. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что в них нет химических добавок, а количество сахара соответствует ожидаемому.

Диетолог считает, что алкоголь можно употреблять несколько раз в неделю, при этом ограничиваясь одним-двумя стаканами в день. По ее словам, нужно стараться не напиваться и в некоторые дни полностью воздерживаться от спиртных напитков.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.