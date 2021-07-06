Американец установил новый мировой рекорд по поеданию хот-догов

76 булочек с сосисками всего за 10 минут

Американец Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти из города Сан-Хосе (штат Калифорния) съел 76 хот-догов за 10 минут, тем самым установив новый мировой рекорд. Это произошло на соревнованиях в Нью-Йорке, сообщает ESPN.

Состязания с 1972 года проводит на набережной Кони-Айленд в нью-йоркском районе Бруклин американская сеть закусочных Nathan's. Стоит отметить, что это уже 14-я победа Честната за последние 15 лет. При этом на сей раз он побил собственный рекорд: в 2020 году Честнат съел 75 хот-догов. Тогда из-за пандемии коронавируса соревнования проводились в помещении и без зрителей. Как рассказал мужчина, в прошлом году ему очень не хватало поддержки болельщиков. Перед нынешними соревнованиями рекордсмен признался, что "с нетерпением ждал этого весь год".

World record 76 hot dogs in 10 minutes… previous record was 75. Kudos, but let’s take a moment to not forget the famines and starving children in Yemen and Tigray, Ethiopia . pic.twitter.com/SqqmGmVZkV — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) July 4, 2021

Добавим, что среди женщин в конкурсе победила Мишель Леско. Ей удалось за 10 минут съесть 30 с половиной булочек с сосисками. В прошлом году первое место заняла Мики Судо, которая тогда съела 48 с половиной хот-догов, побив мировой рекорд. В этом году Судо не участвовала в соревнованиях из-за беременности.

Победители мужского и женского турнира помимо солидного денежного вознаграждения в размере 10 тысяч долларов также получают пояса — для мужчин цвета горчицы, с которой в США часто едят сосиски, а для женщин розовый. За второе место организаторы платят пять тысяч долларов, за третье — две с половиной тысячи.

Джоуи Честнат известен как постоянный участник и многократный победитель конкурсов на скоростное поедание различных блюд. В 2019 году он за 12 часов съел 413 куриных крылышек.

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