Американец установил новый мировой рекорд по поеданию хот-догов

Американец Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти из города Сан-Хосе (штат Калифорния) съел 76 хот-догов за 10 минут, тем самым установив новый мировой рекорд. Это произошло на соревнованиях в Нью-Йорке, сообщает ESPN.

Состязания с 1972 года проводит на набережной Кони-Айленд в нью-йоркском районе Бруклин американская сеть закусочных Nathan's. Стоит отметить, что это уже 14-я победа Честната за последние 15 лет. При этом на сей раз он побил собственный рекорд: в 2020 году Честнат съел 75 хот-догов. Тогда из-за пандемии коронавируса соревнования проводились в помещении и без зрителей. Как рассказал мужчина, в прошлом году ему очень не хватало поддержки болельщиков. Перед нынешними соревнованиями рекордсмен признался, что "с нетерпением ждал этого весь год".

World record 76 hot dogs in 10 minutes… previous record was 75. Kudos, but let’s take a moment to not forget the famines and starving children in Yemen and Tigray, Ethiopia . pic.twitter.com/SqqmGmVZkV