Черная полоса: После провала в финале Лиги Чемпионов голкипера Ливерпуля бросила возлюбленнная

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Лорис Кариус и Ианте Роуз

Сексапильная модель Ианте Роуз заявила, что ее сердце свободно

В жизни Лориса Кариуса наступила черная полоса. После финала Лиги Чемпионов он стал главным героем всевозможных фотожаб, а сегодня стало известно, что его бросила девушка.

Модель Ианте Роуз официально заявила в соцсети, что она больше не встречается с Лорисом Кариусом и ее сердце свободно.

Кроме этого, британская красотка отписалась от аккаунта Кариуса в соцсети Instagram.

Что стало причиной расставания модель не уточнила, но пользователи сети раскритиковали ее поступок. По мнению фанатов Кариуса, заявление о расставании - настоящее предательство.

«Нельзя так поступать, в его жизни и так черная полоса», «Настоящая подлость», - пишут фанаты в сети.

Но сама модель никак не реагирует на критику и продолжает радовать фолловеров эффектными снимками.

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