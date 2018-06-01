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    Черная полоса: После провала в финале Лиги Чемпионов голкипера Ливерпуля бросила возлюбленнная

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    Лорис Кариус и Ианте Роуз - Черная полоса: После провала в финале Лиги Чемпионов голкипера Ливерпуля бросила возлюбленнная
    Лорис Кариус и Ианте Роуз

    Сексапильная модель Ианте Роуз заявила, что ее сердце свободно

    В жизни Лориса Кариуса наступила черная полоса. После финала Лиги Чемпионов он стал главным героем всевозможных фотожаб, а сегодня стало известно, что его бросила девушка.

    Модель Ианте Роуз официально заявила в соцсети, что она больше не встречается с Лорисом Кариусом и ее сердце свободно.

    Кроме этого, британская красотка отписалась от аккаунта Кариуса в соцсети Instagram.

    Что стало причиной расставания модель не уточнила, но пользователи сети раскритиковали ее поступок. По мнению фанатов Кариуса, заявление о расставании - настоящее предательство.

    «Нельзя так поступать, в его жизни и так черная полоса», «Настоящая подлость», - пишут фанаты в сети.

    Но сама модель никак не реагирует на критику и продолжает радовать фолловеров эффектными снимками.

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    Черная полоса: После провала в финале Лиги Чемпионов голкипера Ливерпуля бросила возлюбленнная
    Черная полоса: После провала в финале Лиги Чемпионов голкипера Ливерпуля бросила возлюбленнная
    Черная полоса: После провала в финале Лиги Чемпионов голкипера Ливерпуля бросила возлюбленнная
    Черная полоса: После провала в финале Лиги Чемпионов голкипера Ливерпуля бросила возлюбленнная
    Черная полоса: После провала в финале Лиги Чемпионов голкипера Ливерпуля бросила возлюбленнная
    Черная полоса: После провала в финале Лиги Чемпионов голкипера Ливерпуля бросила возлюбленнная
    Черная полоса: После провала в финале Лиги Чемпионов голкипера Ливерпуля бросила возлюбленнная
    Черная полоса: После провала в финале Лиги Чемпионов голкипера Ливерпуля бросила возлюбленнная

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