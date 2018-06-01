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    День защиты детей: украинские звезды поделились семейными фото

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    Юлия Санина с мужем Валерием и сыном Данилом - День защиты детей: украинские звезды поделились семейными фото
    Юлия Санина с мужем Валерием и сыном Данилом

    Первого июня по всему миру отмечается международный День защиты детей, который призван привлечь внимание общественности к проблемам семьи, воспитания и домашнего насилия

    Сегодня в Украине празднуют День защиты детей. Звезды присоединились к поздравлениям и поделились на страницах в Instagram трогательными фото, где изображены вместе со своими детьми.

    Украина и еще более 60 стран мира отмечают Международный день защиты детей первого июня. У праздника, который ассоциируется с мороженым, аттракционами и началом таких долгожданных летних каникул, на самом деле совсем не развлекательный подтекст. 

    По некоторым данным, идея его отмечать возникла первого июня 1925 года. В этот день генконсул КНР в Сан-Франциско отыскал в городе китайских детей-сирот и устроил для них торжественные мероприятия по случаю национального праздника, который символизирует начало лета – Дуань-у-Цзе. Затея дипломата не осталась незамеченной.

    А по интересному стечению обстоятельств первого июня 1925 года произошло еще одно знаковое событие: в Женеве прошла первая международная конференция, во время которой обсуждались проблемы детей. Считается, что именно эти два события стали определяющими при выборе даты праздника.

    В 1991 году Украина присоединилась к Конвенции ООН о правах ребенка, однако отмечать праздник стала с 1998 года – после подписания 30 мая президентом Леонидом Кучмой указа «О дне защиты детей».

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    День защиты детей: украинские звезды поделились семейными фото
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    С тех пор в Украине День защиты детей считается национальным праздником. Звезды отечественного шоу-бизнеса также принялись отмечать торжество, активно показывая поклонникам фото своих наследников.

     

    Джерело: obozrevatel.com

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