Жахлива подія в Індії: жінка вбила 4 дітей, бо заздрила їхній красі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
фото із відкритих джерел

Жінка-вбивця пояснила, чому топила чужих дітей та свого сина

У Індії 34-річна Пунам, дружина місцевого фермера, була арештована за звинуваченням у серії жорстоких вбивств дітей. Мотивом жахливих злочинів, за словами самої жінки, стала заздрість до гарних дітей, яких вона вважала привабливішими, ніж її власні. Про це пише «Главком» із посиланням на Timesofindia.

За даними поліції, мешканка села Бхавар скоїла перше вбивство у січні 2023 року, втопивши дев'ятирічну доньку своєї невістки. Згодом жертвами Пунам стали ще троє дітей. Вона топила їх у ваннах чи інших ємностях з водою, намагаючись імітувати нещасні випадки.

Про серію злочинів стало відомо після виявлення тіла шестирічної дівчинки, убитої у серпні. Під час розслідування Пунам зізналася у скоєному. Серед чотирьох жертв виявився навіть її власний трирічний син, котрий, за її словами, став свідком одного з попередніх вбивств. Наразі у жінки залишилася ще одна дитина – чотирирічний син.

Поліція повідомила: «Мотивом злочинів стала заздрість. За словами жінки, вона хотіла нашкодити дітям, які, на її думку, були красивішими за її власних». Підозрювану арештовано. Поліція веде розслідування, і найближчим часом жінці оберуть запобіжний захід.

