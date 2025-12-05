Жахлива подія в Індії: жінка вбила 4 дітей, бо заздрила їхній красі

Жінка-вбивця пояснила, чому топила чужих дітей та свого сина

У Індії 34-річна Пунам, дружина місцевого фермера, була арештована за звинуваченням у серії жорстоких вбивств дітей. Мотивом жахливих злочинів, за словами самої жінки, стала заздрість до гарних дітей, яких вона вважала привабливішими, ніж її власні. Про це пише «Главком» із посиланням на Timesofindia.

За даними поліції, мешканка села Бхавар скоїла перше вбивство у січні 2023 року, втопивши дев'ятирічну доньку своєї невістки. Згодом жертвами Пунам стали ще троє дітей. Вона топила їх у ваннах чи інших ємностях з водою, намагаючись імітувати нещасні випадки.

Про серію злочинів стало відомо після виявлення тіла шестирічної дівчинки, убитої у серпні. Під час розслідування Пунам зізналася у скоєному. Серед чотирьох жертв виявився навіть її власний трирічний син, котрий, за її словами, став свідком одного з попередніх вбивств. Наразі у жінки залишилася ще одна дитина – чотирирічний син.

Поліція повідомила: «Мотивом злочинів стала заздрість. За словами жінки, вона хотіла нашкодити дітям, які, на її думку, були красивішими за її власних». Підозрювану арештовано. Поліція веде розслідування, і найближчим часом жінці оберуть запобіжний захід.

До слова, Франківський районний суд Львова розглядає запобіжний захід для 30-річного Григорія Кедрука, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця РТЦК та СП Юрія Бондаренка.У відповідь на запитання журналістів чоловік заявив, що в день інциденту надав усі необхідні документи та не перебував у розшуку. За його словами, представники ТЦК його побили.