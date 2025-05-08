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Нищук анонсував наступну гучну виставу у Театрі Франка

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Нищук анонсував наступну гучну виставу у Театрі Франка
Вистава «Конотопська відьма»
фото: Театр Франка

Нова інтерпретація «Енеїди» Івана Котляревського запланована на кінець листопада 2025 року

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка готує нову інтерпретацію «Енеїди» – відомого твору Івана Котляревського. Про прем'єру вистави розповів художній керівник театру Євген Нищук в інтерв'ю OK TALK, повідомляє «Главком».

«Роблю такий анонс. Це я спровокував Давида Петросяна, що мені хочеться (поставити на сцені, – «Главком») певні знакові роботи. Не повторювати їх, якими вони були, бо змінилися вже й покоління, й актори, й все інше: змінилася естетика, потреби. Знаменита «Енеїда», я хочу, щоб постала на цій сцені», – розповідає художній керівник Театру Франка.

Він додав, що очікує вже наприкінці листопада цього року нову редакцію-інтерпретацію цього твору, щоб розпочати роботу над виставою.

Раніше «Главком» писав, що аншлагова вартість вистави «Конотопська відьма» режисера Івана Уривського за однойменною повістю Григорія Квітки-Основ'яненка становила 600 тис. грн. Директор Національного театру ім. Івана Франка Євген Нищук розповідав у листопаді 2024-го: «Скільки б разів ми її не виставляли на місяць, вона продається за 13 хвилин».

Зазначимо, Театр Франка надав сцену колишній акторці «Кварталу 95». Так, 28 квітня відбулася прем’єра моновистави ексакторки «Студії Квартал-95» Олени Кравець «Можна я просто посиджу?». Після прем’єри акторка анонсувала наступний показ моновистави. Відбудеться він 16 червня знову у театрі ім. Івана Франка у Києві. Квитки коштують від 490 до 2990 грн.

Нагадаємо, що Департамент культури анонсував щотижневий дайджест мистецьких подій із 5 до 11 травня. Цього тижня у столиці відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек. Зокрема, 7 травня Музей Ханенків запрошує на День відкритих дверей, вхід безкоштовний. 

Раніше 26 квітня у Малому театрі відбулася прем’єра вистави-коміксу «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альчести у Слобожанську Швайцарію» за однойменним романом Майка Йогансена – українського письменника-авангардиста, представника Розстріляного відродження. Інсценізував твір харківський режисер, актор, співзасновник театру «Нафта» та лауреат премії імені Леся Курбаса Артем Вусик.

Теги: Євген Нищук театр актор Театр Франка

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