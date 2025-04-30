Кума президента вийшла на сцену Театру Франка. Чому вистава викликала палкі дискусії?

Олена Кравець зіграла у моновиставі п’ятьох жінок, які проходять шлях особистих змін

Прем’єра моновистави ексакторки «Студії Квартал-95» Олени Кравець «Можна я просто посиджу?» відбулася 28 квітня на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Однак обговорення виступу артистки в мережі лише набирає обертів. Про це повідомляє «Главком».

Спочатку мережу заполонили схвальні відгуки друзів акторки, які потрапили на прем'єру. Але вже згодом користувачі соцмереж почали критикувати Кравець, але не з приводу її гри на головній театральній сцені країни. Когось, наприклад, не влаштовує вартість квитків на моновиставу, вона не по кишені багатьом любителям театру. А хтось обурений, що популярний театр здає сцену в оренду для комерційних заходів сторонніх організаторів, у той час, як на вистави театру Франка не можна купити квитків, а деякі з нових вистав взагалі були зняті з репертуару. Також у коментарях глядачі звернули увагу на те, що під час вистави «Можна я просто посиджу?» біля входу до Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка чатувала поліція.

Після прем’єри акторка анонсувала наступний показ моновистави. Відбудеться він 16 червня знову у театрі ім. Івана Франка у Києві. Квитки коштують від 490 до 2990 грн.

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Журналістка Людмила Семенюк прокоментувала прем’єру моновистави Олени Кравець з критикою в адресу театру, який надав сцену Кравець, яка, як відомо є кумою президента Зеленського. Семенюк звернула увагу на зміну репертуарної політики театру. Вона нагадала, що рік тому було знято виставу «Карʼєра Артуро Уі», яка, за її словами, висвітлювала причини війни та викривала образ російського диктатора.

«Натомість театр від пустих комедій (на зразок «Люксу для іноземців») надає тепер сцену ексзіркам «95-го Кварталу». Ну, а ціни на вистави вже давно перетворили національний, і колись народний український театр, на люкс для обраних, діаманти та лабутени яких на позавчорашній премʼєрі з подобострасним «карету подано» сумлінно охороняли поліціянти у скверику та біля входу…», – йдеться у дописі.

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У коментарях до допису користувачі соцмереж висловили обурення з приводу того, що на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка відбулася вистава ексзірки «Студії Квартал-95».

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Нагадаємо, що 28 квітня у театрі імені Івана Франка відбулася моновистава Олени Кравець. «Моновистава, ідея якої народилася дуже давно, яка «пролежала» в замітках телефону декілька років і почала своє народження тільки восени 2024-го після розмови в кафе на Подолі, де ми з авторкою історій-психотерапевткою повірили одна в одну», – розповідала ексакторка «Студії Квартал-95». Перші глядачі у відгуках зазначають, що постановка порушує чутливі теми та має сильний емоційний підтекст.

До слова, Олена Кравець прокоментувала своє звільнення зі студії «Квартал 95» у 2022 році. Артистка зазначила, що це рішення було для неї складним.

Також Перша леді Олена Зеленська взяла участь у подкасті, де ведучою була донька Олени Кравець Марія. Разом вони поговорили про психічне здоров'я української молоді під час війни. Співведучою також стала семирічна дівчинка Поліна Медвідь. Вона теж долучилася до розмови про ментальний стан українських дітей. Учасниці проєкту обговорили тему боротьби з тривогою та страхами у період повномасштабної війни.