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    День рождения патриарха Филарета. Главные деяния святейшего

    Основные главы биографии главы Украинской православной церкви Киевского патриархата
    Сегодня, 23 января, исполняется 89 лет предстоятелю Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарху Киевскому и всей Руси-Украины Филарету, пишет «Главком». Биография Патриарха Филарета В миру глава украинской церкви носил имя Михаил Денисенко. Он родился в селе Благодатное на Донбассе. Его отцом был
    • Сьогодні, 12:55
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    Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет
    Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет

    Основные главы биографии главы Украинской православной церкви Киевского патриархата

    Сегодня, 23 января, исполняется 89 лет предстоятелю Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарху Киевскому и всей Руси-Украины Филарету, пишет «Главком».

    Биография Патриарха Филарета

    В миру глава украинской церкви носил имя Михаил Денисенко. Он родился в селе Благодатное на Донбассе. Его отцом был рабочий Антон Денисенко, который погиб в ходе Второй мировой войны. Его смерть сильно повлияла на мировоззрение Михаила и его выбор стать священником. Дед будущего патриарха погиб в годы Голодомора.

    Закончил с отличием Одесскую духовную семинарию. Принял монашество в 1950-м, в возрасте 21 года. После смерти московского патриарха Пимена в 1990 году претендовал на место московского патриарха, однако проиграл выборы. После этого инициировал создание Украинской православной церкви в составе Московского патриархата (УПЦ (МП)) и стал ее первым митрополитом. В 1992 году сделал ее независимой от Москвы. За это русские иерархи отлучили его от Церкви и в 1997 году предали анафеме.

    С 1992 по 1995 годы работал заместителем киевского патриарха. После смерти предстоятеля Владимира возглавил Киевский патриархат.

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    2016 год

    Поддержка Евромайдана и АТО

    Патриарх Филарет зимой 2013-2014 годов несколько раз выступал с заявлениями в поддержку протестующих на Евромайдане. «Киевский Патриархат стоит на государственных позициях: он поддерживает нашу армию, поддерживает власть, которая стоит на позициях независимости Украины. Мы выступили против Януковича и поддержали Майдан тогда, когда президент перестал поддерживать украинское государство», - сказал тогда глава церкви.

    29 августа 2014 года, во время развязанной российскими спецслужбами войны на востоке Украины выступил на одной из популярных украинских телепередач с проповедью о войне и мире, правде и лжи. В частности, дал объяснение, почему Бог попустил эту войну, условия, когда Украина в одно мгновение победит. А 5 сентября 2014 опубликовал заявление «Новый Каин».

    14 апреля 2015 в интервью он сравнил действия российских властей с действиями радикальных исламистов из террористической организации «Исламистская государство».

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    2016 год

    Создание единой православной церкви в Украине

    С первых дней своего пребывания в статусе патриарха Филарет способствует межцерковному диалогу в Украине с целью создания единой украинской поместной православной церкви.

    «Роль церкви в жизни государства, народа должна быть активной, а сегодня она пассивная, поскольку не преодолены противостояния в самом украинском православии. Если церковь будет единственная, то изменится ее влияние на возрождение духовности народа Украины, церковь положительно повлияет на процесс консолидации украинского общества. Ведь сегодня мы имеем противостояние в направлении Восток-Запад, и именно церковь может способствовать сближению. Кроме того, создание единой Поместной церкви станет препятствием спекуляции в создании под видом славянских союзов нового тоталитарного государственного союза», - писал в 2000 году историк Игорь Шаров.

    В 2015 году патриарх Филарет выразил предположение, что война на Донбассе может поспособствовать объединению украинских православных церквей.

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    2018 год

    Перевод Библии на украинский

    Новый перевод святого писания появился в 2004 году. При этом отдельные его фрагменты начали появляться еще в 1970-х. тогда богословская миссия под предводительством самого Филарета (тогда еще в статусе митрополита) выпустила перевод Нового Завета, а также некоторых отрывков Старого Завета. Перевод остальных фрагментов Библии продолжался в течение пяти месяцев в 2004 году.

    До тех пор не существовало унифицированного перевода Библии. До тех пор использовались варианты переводов разных авторов.

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    1989 год

    Другие деяния патриарха Филарета

    Освятил памятник Ивану Мазепе в Полтаве и храм в честь Святого великомученика Георгия Победоносца в Кобеляках.

    В марте 2013 от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата призвал украинцев и поляков к взаимному прощению за трагедию польско-украинского конфликта в годы Второй мировой войны.

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