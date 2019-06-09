Художник так меняет город, что вы захотите там жить



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boredpanda.com

За последние десятилетия уличное искусство превратилось из вандализма в серьезную ветвь современного искусства уличные художники творят на улицах городов, создавая галерею под открытым небом

Йохан Карлгрен или Pappas Prlor тоже уличный художник, правда, цифровой. Творческий швед впустил на улицы своего города и в повседневные сцены самых разных пиксельных персонажей как будто там и были!

Шведский цифровой художник черпает вдохновение из старых фильмов, мультфильмов, телешоу и, конечно же, ретро-видеоигр, что сразу заметно по его работам.

Йохан обожает старые видеоигры (он даже назвал в их честь двух своих детей), поэтому все его работы сделаны в стиле пиксель-арта. Они остроумно дополняют повседневные объекты вроде дорожных знаков, труб и заборов, придавая им новое значение.

Среди героев художника — водопроводчик Марио, клоун Пеннивайз, черепашки-ниндзя, покемоны, Гомер Симпсон и почему-то реально существующие политики: Владимир Путин, Дональд Трамп и Хиллари Клинтон.

Он старается находить в реальном мире такие объекты, с помощью которых можно было бы воссоздать типичные сцены с известными героями. Например, швед уже не раз селил черепашек ниндзя в канализационных люках и трубах.

По словам самого парня, создание одной картинки может занять от 15 минут до двух недель в зависимости от сложности.

Джерело: boredpanda.com