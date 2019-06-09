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    Новая звезда Instagram: в сети нашли еще одного хмурого кота

    • Розсилка
    Новая звезда Instagram: в сети нашли еще одного хмурого кота
    instagram.com/louisandmonae

    Не успел отправиться в мир иной самый угрюмый кот на планете, как появился еще один. Новая звезда Instagram– кот Льюис

    Шестилетний персидский кот проживает в Техасском городе Остин. Он стал новым кумиром пользователей соцсетей, которые неравнодушны к братьям нашим меньшим. Подписчиков в этом аккаунте пока не так много – всего 3000, но тот факт, что эта цифра вскоре начнет расти в арифметической прогрессии, сомнений не вызывает.

    Купаться в интернет-славе питомцу поможет именно угрюмое выражение усатой морды. Судя по ее округлым формам, жизнь у Льюиса удалась.

    «Луис - персидской породы. Его морда не совсем типична от рождения. Никакими заболеваниями животное не страдает. Он – вполне здоровый и нормальный кот», - сказала Мишель.

    В жизни Льюиса нет никаких раздражающих факторов. Он любит играть, очень подвижен, счастлив и любим. Помимо угрюмого кота у Мишель есть еще один питомец – сиамская кошка по имени Мона. Но она пока не стала звездой Интернета, так как не обладает подобными особенностями.

    Предшественника Льюиса звали Грампи Кэт. О смерти животного сообщила его хозяйка в социальных сетях. «Она спокойно умерла на руках у своей мамочки Табаты 14 мая», - говорится в сообщении, опубликованном в Инстаграм.

    Известно, что причиной смерти питомца стала инфекция мочевыводящих путей. На тот момент звезде Интернета было семь лет. Изначально киска носила кличку Соус Тартар, который напомнил дочке хозяйке окрас шерсти.

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    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae
    instagram.com/louisandmonae

    При жизни животное заработало для своих хозяев три тысячи долларов, участвуя в съемках рекламы и различных шоу. Десять процентов от прибыли владельцы потратили на помощь бездомным животным.

    Джерело: joinfo.ua

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