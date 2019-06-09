Новая звезда Instagram: в сети нашли еще одного хмурого кота



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instagram.com/louisandmonae

Не успел отправиться в мир иной самый угрюмый кот на планете, как появился еще один. Новая звезда Instagram– кот Льюис

Шестилетний персидский кот проживает в Техасском городе Остин. Он стал новым кумиром пользователей соцсетей, которые неравнодушны к братьям нашим меньшим. Подписчиков в этом аккаунте пока не так много – всего 3000, но тот факт, что эта цифра вскоре начнет расти в арифметической прогрессии, сомнений не вызывает.

Купаться в интернет-славе питомцу поможет именно угрюмое выражение усатой морды. Судя по ее округлым формам, жизнь у Льюиса удалась.

«Луис - персидской породы. Его морда не совсем типична от рождения. Никакими заболеваниями животное не страдает. Он – вполне здоровый и нормальный кот», - сказала Мишель.

В жизни Льюиса нет никаких раздражающих факторов. Он любит играть, очень подвижен, счастлив и любим. Помимо угрюмого кота у Мишель есть еще один питомец – сиамская кошка по имени Мона. Но она пока не стала звездой Интернета, так как не обладает подобными особенностями.

Предшественника Льюиса звали Грампи Кэт. О смерти животного сообщила его хозяйка в социальных сетях. «Она спокойно умерла на руках у своей мамочки Табаты 14 мая», - говорится в сообщении, опубликованном в Инстаграм.

Известно, что причиной смерти питомца стала инфекция мочевыводящих путей. На тот момент звезде Интернета было семь лет. Изначально киска носила кличку Соус Тартар, который напомнил дочке хозяйке окрас шерсти.

При жизни животное заработало для своих хозяев три тысячи долларов, участвуя в съемках рекламы и различных шоу. Десять процентов от прибыли владельцы потратили на помощь бездомным животным.

Джерело: joinfo.ua