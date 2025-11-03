Головна Скотч Життя
Джамала показала, як зустрілася з батьками у Стамбулі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Джамала зустрілася з батьками у Стамбулі під час поїздки до Катару
фото: jamalajaaa

Співачка показала щасливі моменти родинної зустрічі під час короткої зупинки в дорозі до Катару

 

Джамала опублікувала у соцмережах фото та відео, на яких зустрілася з батьками у Стамбулі, поділившись атмосферою сімейного тепла та гастрономічних вражень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.

Співачка Джамала зробила зупинку у Стамбулі перед поїздкою до Катару, аби провести час із родиною. У публікації вона показала, як проводить час із батьками, та поділилася враженнями від місцевої кухні: «Смачно – завал».

Джамала показала теплі обійми з рідними
фото: jamalajaaa
Джамала показала місцеві смаколики
фото: jamalajaaa
Джамала показала родинні зустрічі під час подорожі
фото: jamalajaaa
Джамала показала смачні моменти короткої зупинки у місті
фото: jamalajaaa
Співачка показала кадр із прогулянки містом
фото: jamalajaaa
Джамала показала особливі миті з татом
фото: jamalajaaa
Співачка показала атмосферу турецького міста
фото: jamalajaaa

Нагадаємо, що співачка Джамала, яка цього року стала музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення-2026, висловилася щодо можливого перегляду критеріїв участі артистів. Це пролунало на тлі гучної ініціативи виконавиці Олі Полякової.

Артистка стала зірковою гостею найбільшої в Україні події для ІТ-сектору – IT Arena 2025. Триденний захід пройшов на стадіоні «Арена Львів». Саме на цій локації Джамала і травмувалась. Розкривати деталі інциденту зірка Євробачення не стала. 

Теги: Стамбул Джамала співачка батьки

