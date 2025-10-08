Які сукні носить Могилевська? Українська дизайнерка накинулася на співачку

Співачку звинуватили у порушенні авторських прав через нібито підроблену сукню



Юлія Ярмолюк, засновниця українського бренду одягу J’amemme, заявила, що співачка Наталія Могилевська носить підробки її продукції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram Юлії Ярмолюк.

Засновниця бренду оприлюднила фото, на яких, за її словами, співачка носить речі, які прямо копіюють дизайн J’amemme. «Наталія Могилевська за що ви так? Ці сукні на фото – це підробки, скопійовані з українського бренду gamemme», – написала Ярмолюк.

Юлія Ярмолюк оприлюднила фото співачки, які, на її думку, підтверджують носіння підробки бренду Фото: juju_yarmoliuk

На фото вона у сукні Camellia Lisa, виконаній із 100% шовкового сатину та прикрашена квіткою з тканини (80% поліестер, 20% віскоза). Вартість сукні 1300 євро.

Сукня Camellia Lisa від бренду Jememme Бренд одягу: jamemme

Сукня Camellia Lisa від Jememme в чорному кольорі Бренд одягу jamemme

Юлія Ярмолюк обурена тим, що відома співачка носить речі, які прямо копіюють її дизайн. Це не просто критика стилю, а звинувачення у порушенні авторських прав.

Крім того, дизайнерка додала: «Так і хочеться сказати: не опять, а знову», натякаючи на те, що подібні випадки вже траплялись раніше.

Наталія Могилевська у сукні, яку засновниця бренду J’amemme Юлія Ярмолюк назвала підробкою Фото: juju_yarmoliuk

J’amemme – український бренд, заснований у 2018 році. Вся продукція виготовляється вручну, з акцентом на спрощені форми та високу якість. Бренд уже представляли на Тижні моди в Нью-Йорку та у відомих міжнародних медіаресурсах, таких як Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan і Elle.

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили підпільні фабрики з виробництва підробленого одягу та взуття відомих міжнародних брендів. Вони працювали у Миколаївській та Одеській областях і використовували професійне обладнання для масового виробництва. На нелегальних фабриках було зайнято понад 100 людей без офіційного оформлення, а продукцію зберігали на складах та продавали по всій Україні.

Нагадаємо, що детективи Бюро економічної безпеки завершили розслідування щодо п’яти підприємців, які продавали контрафактну техніку відомого бренду через сайти та соцмережі. Вилучена продукція була низької якості, з підробленим маркуванням і пакуванням, що не відповідало стандартам оригіналу. Збитки правовласника оцінюють у понад 5 млн грн.