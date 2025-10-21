Чи пускати артистів, що виступали у РФ, на Євробачення? «Суспільне» відповіло Олі Поляковій

Мовник наголосив, що несе відповідальність перед суспільством та враховує реалії воєнного часу

«Суспільне Мовлення» вважає неприпустимим представлення України артистами, які вели концертну діяльність на території Росії, в тимчасово окупованому Криму або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року, а також на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу мовника.

Зазначається, що 16 жовтня «Суспільне Мовлення» отримало звернення співачки Ольги Полякової щодо зміни правил Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення. За словами пресслужби мовника, звернення надійшло без уточнення, що саме пропонується змінити.

«Суспільне» наголосило, що визначає, затверджує та оприлюднює на офіційному сайті Пісенного конкурсу Євробачення правила національного відбору, які не можуть бути змінені після його початку. Їхня мета – забезпечити належну організацію відбору та участь його переможця як представника України на Євробаченні.

«Суспільне Мовлення несе відповідальність перед суспільством, враховує реалії воєнного часу і вважає неприпустимим представлення України артистами, які вели концертну діяльність на території держави-агресора, в автономній республіці Крим та/або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року та на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року. Обов’язок «Суспільного» – діяти в інтересах суспільства, зберігати незалежність і захищати довіру до прозорих правил національного відбору», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, співачка Оля Полякова висловила бажання, аби деякі правила участі артистів у Нацвідборі на Євробачення переглянули. Артистка подала заявку та звернулася до «Суспільного Мовлення» з офіційним листом. Своє бачення цієї ініціативи «Главкому» прокоментував продюсер Михайло Ясинський, який багато років співпрацює з Поляковою. Йдеться про перегляд дозволу участі в Нацвідборі на Євробачення для виконавців, які після 2014 року виступали на території РФ та окупованих територіях. Зараз брати участі у відборі вони не можуть. Серед них і Оля Полякова. Розмови про перегляд правил були в індустрії давно, але так масштабно цю тематику ще не підіймали. Михайло Ясинський підтримав ініціативу Полякової.