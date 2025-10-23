Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Побачимось, бразенька». Джамала, Анатоліч та Дарвін попрощалися з лідером Green Grey Дизелем

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Анатолій Анатоліч слухає треки Green Grey біля труни з Андрієм Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зіркові колеги поділились спогадами на церемонії прощання з Андрієм Яценком

В столиці пройшла церемонія прощання з лідером гурту Green Grey, Андрієм Дизелем Яценком. Провести музиканта в останню путь прийшли багато друзів, знайомих, серед яких і представники шоу-бізнесу. «Главком» поспілкувався з деякими з них.

Переможниця Євробачення-2016 Джамала розповіла, що Дизель став першою знаменитістю, з якою вона була разом на одній сцені після успіху на міжнародному конкурсі «Нова хвиля». «Він був дуже добрим до мене, я його називала дядя Дизель. Тому що він мені здавався величезним, масштабним. всі тоді дуже любили Green Grey. Ми багато разом жартували, джеміли (імпровізоване музичне виконання – «Главком»), він мене якось поважав. А я до нього як до величезної рок-зірки, в якої все склалося. Не скажу, що ми зідзвонювались, дружили. Але ось коли були зустрічі, за лаштунками, то було багато емоцій, класних спогадів. Дуже шкода, вони могли б ще грати і грати», – розповіла Джамала.

Джамала прощається з Дизелем
Джамала прощається з Дизелем
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Телеведучий Анатолій Анатоліч прийшов на церемонію прощання з Дизелем разом з дружиною Юлою. Відома піарниця не стримувала сліз біля труни. Водночас у вухах Анатоліча були навушники. «Главкому» теле- та радіоведучий розповів, що в нього грав один з альбомів гурту Green Grey.

«Це частина мого формування підліткового світогляду. Для всієї української рок-сцени дуже важлива людина. Мені так дивовижно, що коли ми познайомились років сім тому, для мене це був такий шок. Це ж Дизель з Green Grey. І ми інтерв'ю записали, комунікували постійно, моя дружина з ними працювала. Для мене це дуже погана новина, особливо. коли ти не очікуєш цього. Тільки ти бачив афішу концерту, і потім за пару днів дізнаєшся… Шкода, що так сталось», – розповів Анатоліч.

Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою на церемонії прощання з Дизелем
Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою на церемонії прощання з Дизелем
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Співак Влад Дарвін (Vlad Darwin) в 1990-х знайомився з сучасною українською музику, зокрема, через «Територію А». В цьому хіт-параді, зокрема, показували кліпи Green Grey.

«Гурт Green Grey завжди тримав високу планку якості української музики. Вони були справжніми рок-музикантами, жили яскраво, бо хотіли. Були контрверсійними, як і треба. Викликали широкий спектр емоцій. Їхня музика актуальна по звучанню і сьогодні. І ви ж бачите, всі переспіви українською мовою на старі аранжування, не втратили свого лоску, глибини… У 2016-му році особисто їм подякував, коли побачив на премії M1 Music Awards. Подякував за музику і за життя, тому що Green Grey це більше ніж музика. Сьогодні я прийшов не як колега, а меломан», – розповів Влад Дарвін.

Влад Дарвін спілкується з журналістом «Главкому»
Влад Дарвін спілкується з журналістом «Главкому»
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зазначимо, що Андрій Дизель Яценко помер 20 жовтня від серцевої недостатності, викликаною ішемічною хворобою серця. Йому було 55 років. Після церемонії прощання Дизеля кремували на Байковому кладовищі.
Рок-гурт Green Grey було засновано у Києві 1993 року. Дизель разом із вокалістом Муріком (Дмитром Муравицьким) вирішили поєднати у своїй музиці елементи року, гранжу, фанку та репу, створивши унікальне для того часу звучання. Здобули популярність завдяки таким пісням, як «Під дощем», «Мазафака», «Емігрант». Вони були написані російською, а під час повномасштабної війни перекладені українською.

Дизель був не лише гітаристом та засновником гурту. Він відповідав за більшість аранжувань, звук і технічне забезпечення виступів. Андрія Яценка вважали одним із найсильніших рок-гітаристів України, а стиль гри став впізнаваним серед фанів альтернативної музики.

Банер біля труни з Андрієм Дизелем Яценком
Банер біля труни з Андрієм Дизелем Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua
Провести Дизеля в останню путь прийшли сотні українців
Провести Дизеля в останню путь прийшли сотні українців
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Раніше «Главком» писав, як Руслана, Святослав Вакарчук та інші зірки вшанували пам'ять лідера Green Grey.

Читайте також:

Теги: похорон музикант Джамала Анатолій Анатоліч

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ході судового процесу свідчення дали 34 людини
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
У 2015 році Ріверс залишив «Limp Bizkit» на кілька років
Помер співзасновник і басист Limp Bizkit Сем Ріверс
19 жовтня, 09:36
Співачка не розповідала про госпіталізацію до лікарні
«Жорстко впала зі сцени». Джамала травмувала стегно у Львові
29 вересня, 14:00
Представники шоу-бізнесу висловили підтримку українцям
Різатдінова та Дорофєєва застали атаку росіян у Львові, Полякова – в Запоріжжі (фото)
5 жовтня, 15:45
У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю
У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю через відмову співати російською
11 жовтня, 16:33
Ейс Фрейлі помер у віці 74 років
Помер один із засновників легендарного гурту Kiss
17 жовтня, 07:33
Андрію Яценку навіки 55 років
Смерть Дизеля. Руслана, Вакарчук та інші зірки вшанували пам'ять лідера Green Grey
20 жовтня, 18:17
Тріумфаторам 2016 та 2022 років на Євробаченні дісталось від Іво Бобула
Іво Бобул вважає, що Джамала і Kalush Orchestra отримали перемогу на Євробаченні незаслужено
20 жовтня, 21:20
Музикант, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка біля труни з Андрієм Дизелем Яценком
Скрипка та Фагот на похоронах Дизеля з Green Grey розповіли про ідеології та знищення рок-н-ролу
Сьогодні, 20:01

Шоу-біз

«Побачимось, бразенька». Джамала, Анатоліч та Дарвін попрощалися з лідером Green Grey Дизелем
«Побачимось, бразенька». Джамала, Анатоліч та Дарвін попрощалися з лідером Green Grey Дизелем
Скрипка та Фагот на похоронах Дизеля з Green Grey розповіли про ідеології та знищення рок-н-ролу
Скрипка та Фагот на похоронах Дизеля з Green Grey розповіли про ідеології та знищення рок-н-ролу
Продюсерка розповіла про стан Муріка з Green Grey після смерті Дизеля та озвучила його прохання
Продюсерка розповіла про стан Муріка з Green Grey після смерті Дизеля та озвучила його прохання
Погрожують ще більшими скандалами. Полякова з продюсером написали босам Євробачення
Погрожують ще більшими скандалами. Полякова з продюсером написали босам Євробачення
Рудницька згадала мовні суперечки з Дизелем (Green Grey) на його похороні
Рудницька згадала мовні суперечки з Дизелем (Green Grey) на його похороні
Українська співачка посварилась із водієм таксі через російську музику (відео)
Українська співачка посварилась із водієм таксі через російську музику (відео)

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua