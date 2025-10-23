«Побачимось, бразенька». Джамала, Анатоліч та Дарвін попрощалися з лідером Green Grey Дизелем

Зіркові колеги поділились спогадами на церемонії прощання з Андрієм Яценком

В столиці пройшла церемонія прощання з лідером гурту Green Grey, Андрієм Дизелем Яценком. Провести музиканта в останню путь прийшли багато друзів, знайомих, серед яких і представники шоу-бізнесу. «Главком» поспілкувався з деякими з них.

Переможниця Євробачення-2016 Джамала розповіла, що Дизель став першою знаменитістю, з якою вона була разом на одній сцені після успіху на міжнародному конкурсі «Нова хвиля». «Він був дуже добрим до мене, я його називала дядя Дизель. Тому що він мені здавався величезним, масштабним. всі тоді дуже любили Green Grey. Ми багато разом жартували, джеміли (імпровізоване музичне виконання – «Главком»), він мене якось поважав. А я до нього як до величезної рок-зірки, в якої все склалося. Не скажу, що ми зідзвонювались, дружили. Але ось коли були зустрічі, за лаштунками, то було багато емоцій, класних спогадів. Дуже шкода, вони могли б ще грати і грати», – розповіла Джамала.

Джамала прощається з Дизелем фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Телеведучий Анатолій Анатоліч прийшов на церемонію прощання з Дизелем разом з дружиною Юлою. Відома піарниця не стримувала сліз біля труни. Водночас у вухах Анатоліча були навушники. «Главкому» теле- та радіоведучий розповів, що в нього грав один з альбомів гурту Green Grey.

«Це частина мого формування підліткового світогляду. Для всієї української рок-сцени дуже важлива людина. Мені так дивовижно, що коли ми познайомились років сім тому, для мене це був такий шок. Це ж Дизель з Green Grey. І ми інтерв'ю записали, комунікували постійно, моя дружина з ними працювала. Для мене це дуже погана новина, особливо. коли ти не очікуєш цього. Тільки ти бачив афішу концерту, і потім за пару днів дізнаєшся… Шкода, що так сталось», – розповів Анатоліч.

Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою на церемонії прощання з Дизелем фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Співак Влад Дарвін (Vlad Darwin) в 1990-х знайомився з сучасною українською музику, зокрема, через «Територію А». В цьому хіт-параді, зокрема, показували кліпи Green Grey.

«Гурт Green Grey завжди тримав високу планку якості української музики. Вони були справжніми рок-музикантами, жили яскраво, бо хотіли. Були контрверсійними, як і треба. Викликали широкий спектр емоцій. Їхня музика актуальна по звучанню і сьогодні. І ви ж бачите, всі переспіви українською мовою на старі аранжування, не втратили свого лоску, глибини… У 2016-му році особисто їм подякував, коли побачив на премії M1 Music Awards. Подякував за музику і за життя, тому що Green Grey це більше ніж музика. Сьогодні я прийшов не як колега, а меломан», – розповів Влад Дарвін.

Влад Дарвін спілкується з журналістом «Главкому» фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зазначимо, що Андрій Дизель Яценко помер 20 жовтня від серцевої недостатності, викликаною ішемічною хворобою серця. Йому було 55 років. Після церемонії прощання Дизеля кремували на Байковому кладовищі.

Рок-гурт Green Grey було засновано у Києві 1993 року. Дизель разом із вокалістом Муріком (Дмитром Муравицьким) вирішили поєднати у своїй музиці елементи року, гранжу, фанку та репу, створивши унікальне для того часу звучання. Здобули популярність завдяки таким пісням, як «Під дощем», «Мазафака», «Емігрант». Вони були написані російською, а під час повномасштабної війни перекладені українською.

Дизель був не лише гітаристом та засновником гурту. Він відповідав за більшість аранжувань, звук і технічне забезпечення виступів. Андрія Яценка вважали одним із найсильніших рок-гітаристів України, а стиль гри став впізнаваним серед фанів альтернативної музики.

Банер біля труни з Андрієм Дизелем Яценком фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Провести Дизеля в останню путь прийшли сотні українців фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

