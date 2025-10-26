Полякова визнала провал своїх прогнозів щодо завершення війни в Україні (відео)

Артистка двічі хибно пророкувала оголошення миру в нашій країні. Полякова усвідомила, що кожен має займатися своєю справою

Співачка Оля Полякова визнала, що її прогнози щодо завершення війни в Україні були помилковими. За останньою версією артистки, мир в нашій країні мав наступити 26 жовтня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Полякової.

Полякова наголосила, що на початку повномасштабної війни вірила, як і багато хто з земляків, у 2-3 тижні. Потім я вірила в каву в Ялті, і навіть збиралась на концерт гурту «Антитіла» в Сімферополі. Але потім я вирішила вірити собі. І так, я теж помиляюсь», – зазначила Полякова.

Співачка вірить в перемогу України, парад американських танків на Червоній площі в Москві та справедливий суд в Гаазі. «Коли? Я не знаю. Хотілось б щоб завтра. Тому, будь ласка, не питайте мене коли закінчиться війна. І взагалі, не питайте про це артистів. Бо наша місія в іншому. Тому кожен нехай займається своєю справою», – розповіла Полякова.

Ця дата була обрана невипадково. Ще у 2016-му Оля Полякова започаткувала традицію щороку 26 жовтня давати масштабний концерт у столичному «Палаці спорту». Це шоу було і у 2024-му. Винятком став лише 2022-й. А у 2023 році Полякова змінила локацію на столичний Палац «Україна». У 2024-му в інтерв'ю шоумену Євгену Яновичу співачка заявила, що 26 жовтня 2025 року, в особливий для неї день, вже буде мир в Україні.

До цього подібний прогноз Полякова вже давала. В інтерв'ю теле- та радіоведучому Славі Дьоміну співачка заявила – відчуває, що диктатор Путін помер. А війна, мовляв, закінчиться весною 2024 року. Втім, цього так і не сталося, як і зараз. Судячи з прохання Полякової не ставити більше артистам подібних питань, робити втретє прогноз на закінчення війни артистка не планує. В коментарях під новим відео користувачі соцмереж поставилися по різному до усвідомлення Полякової своїх хибних прогнозів.

Щодо 26 жовтня 2025 року, то концерту в цей день Полякова не відіграла. Натомість була телевізійна прем’єра документальної стрічки «Все буде добре, Оля» від телеведучого Олексія Суханова. Це стрічка про особисту трансформацію Олі Полякової, що зібрала закулісні моменти, голоси музикантів і глядачів.

