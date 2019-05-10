Главный «Холостяк» страны кардинально изменит свое мнение о девушках после встречи с родителями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Десятый выпуск романтического реалити «Холостяк» будет полон неожиданностей

В прошлом эпизоде Никиту Добрынина озадачили своим поведением почти все участницы, которые остались в проекте. А теперь, главного холостяка будут «выводить на чистую воду» родители невест.

На этой неделе Никиту ждут 4 разные по настроению и атмосфере знакомства с близкими Лили, Марины, Софии и Дарьи. Это будет неделя не только невероятного волнения участниц и самого Никиты, но и определяющая Церемония роз, на которой Холостяк определится с именами тех, кого решится познакомить со своими родными.

Близкие каждой девушки пытались устроить лучший прием для дочери с потенциальным зятем, но не все знакомства пройдут так, как того хотелось бы участницам.

На знакомство с родителями Лили Холостяк отправится в Днепр. Но при встрече родные девушки сразу же начнут над ней подшучивать, а при личном разговоре Никитой сестра и мама девушки будут настолько откровенны, что расскажут ему о неряшливости Лили и ее неспособности проявлять чувства.

Для знакомства с семьей Марины пара отправится в родной город девушки Кролевец. Родителя Марины признаются, что переживают о том, что их дочь слишком много времени уделяет работе и не успевает заниматься своей личной жизнью.

Знакомство с родителями Софии также не пройдет гладко. Родные девушки заставят ее краснеть во время встречи с Никитой, рассказывая Холостяку компрометирующие истории из ее детства. Что произойдет на этом знакомстве, и почему София признается Холостяку, что хочет смыть с себя весь этот день?

А вот родители Даши готовят для Никиты несколько испытаний, чтобы проверить, достоин ли он их дочери. Пройдет ли главный герой шоу «Холостяк» эту проверку и как отреагирует на нее? А также какой секрет своей дочери выдадут родные Даши?

Как повлияет общение с родителями на девушек на Никиту и для кого Церемония Роз станет последней, поклонники проекта узнают уже сегодня в вечернем эфире Стб.