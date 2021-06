Экс-участница группы «Тату» баллотируется в депутаты от партии Путина

«В начале 2000-х годов дуэт t.A.T.u со своим лесбийским сценическим шоу отмечал успех по всему миру»

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму. 36-летняя девушка не как политик, а как участница дуэта t.A.T.u. в начале 2000-х. Тогда еще совсем юные девушки, страстно целуясь, лежали под дождем и пели All the Things She Said, что, как выяснилось позже, было постановочным нарушением табу.

«Двадцать лет спустя Волкова не хочет иметь ничего общего со своим прошлым, ни с лесбийскими поцелуями на сцене, ни со своими грезами о США. В сегодняшней России Путина такие свободы могут позволить себе только предполагаемые предатели и «иностранные агенты» – как называют всех людей и организации, критикующие правительство. Вместо этого Волкова теперь хочет улучшать жизнь жителей Ивановской области, которые «вынуждены ежедневно выживать», заявила она», – отмечает издание Stern.

«Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям», - пафосно обещает Волкова прокуренным голосом в своем предвыборном ролике. Особенно ее беспокоит судьба женщин, на плечах которых держится не только регион, но и вся Россия. И ужасные условия жизни, которые все больше ухудшаются из-за разгула коррупции среди чиновников, которым благоволят бывшие губернаторы региона, мелодраматично продолжает Волкова".

«Тот факт, что с 2010 года этот пост занимают только те, кого лично выбрал Путин, Волкова просто обходит стороной», – комментирует Stern.

Почву для насмешек дает не только «сомнительная квалификация Волковой для выдвижения в Госдуму, но и ее едва узнаваемая внешность. От девушки, которая когда-то целовалась под дождем, мало что осталось: Волкова предстала с огромными искусственными ресницами и еще более огромными губами», говорится в публикации.

