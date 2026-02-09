Держава повернула 24 гектари лісу під Києвом, які належали родині Медведчука

Земельні ділянки лісогосподарського призначення, розташовані в адміністративних межах Української міської ради, були виведені з державної власності ще у 2004 році

Держава офіційно відновила право власності на 24 гектари лісу в Обухівському районі Київщини, які роками незаконно перебували у розпорядженні родини обвинуваченого у державній зраді проросійського політика та кума диктатора Путіна Віктора Медведчука. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Земельні ділянки лісогосподарського призначення, розташовані в адміністративних межах Української міської ради, були виведені з державної власності ще у 2004 році. На той момент Віктор Медведчук очолював Адміністрацію колишнього президента України. За інформацією з відкритих джерел, ці землі були оформлені на товариство, кінцевим бенефіціарним власником якого є дружина ексдепутата-зрадника Оксана Марченко, яка наразі перебуває під санкціями.

Як встановило слідство, передача лісової ділянки у приватну власність відбулася всупереч вимогам земельного та лісового законодавства на підставі розпоряджень Київської обласної та Обухівської районної державних адміністрацій. Посадовці діяли з перевищенням повноважень та у спосіб, прямо заборонений законом. Зокрема, землі лісового фонду вивели з державної власності та змінили їхнє цільове призначення без обов’язкового рішення Кабінету Міністрів України, що є грубим порушенням чинного законодавства.

Захищаючи інтереси держави в особі Уряду, Київська обласна прокуратура звернулася до суду з позовом про витребування земель із незаконного володіння. Рішенням Господарського суду міста Києва від 18 липня 2024 року позов було задоволено, а згодом апеляційний суд залишив це рішення в силі. На виконання судового вердикту 26 січня 2026 року державний реєстратор вніс відомості до Державного реєстру речових прав на ділянку за державою.

У прокуратурі нагадали, що у серпні 2025 року Віктору Медведчуку та 12 його поплічникам було повідомлено про підозру в організації масштабної інформаційно-підривної діяльності проти України. За даними слідства, підозрювані створили медіапроєкт для поширення кремлівських наративів та виправдання агресії РФ. Їхні дії кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України, що стосуються основ національної безпеки, державної зради та колабораціонізму.

Нагадаємо, 2 лютого 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкцій із Великою Британією та продовження санкцій, у яких спливав термін дії.

Раніше повідомлялося, що Віктор Медведчук зробив чергову заяву щодо України, фактично озвучивши нові територіальні погрози. Він заявив, що кордони Росії можуть простягатися аж до Івано-Франківської області. Кум Путіна спробував маніпулювати мовним питанням, стверджуючи, що якщо вважати українськими ті території, де населення говорить українською мовою, то «російські межі» нібито можуть опинитися в західній частині України.

До слова, Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Інша Україна» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію.

До слова, колишні народні депутати, олігархи Віктор Медведчук й Вадим Новинський погрожували президенту України Володимиру Зеленському на початку повномасштабної війни. За словами президента, політики багато разів передавали ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорили про те, як треба здавати українські території.