«У кіно й кафе не ходжу». Зеленський розповів про свій побут

Глава держави повідомив, що у нього немає часу, аби провести сімейний день

Президент нагадав, що у перші роки великої війни фактично жив у бункері

Президент України Володимир Зеленський у перші два роки повномасштабної війни фактично жив у бункері. Зараз же спускається туди під час нічних повітряних тривог. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Глава держави зазначив, що попри постійне перебування в захисній споруді, він не припиняв виконувати свої обов'язки безпосередньо в Офісі президента. За його словами, такий режим був необхідним заходом безпеки протягом тривалого часу.

Наразі формат роботи дещо змінився. На сьогодні, за словами Зеленського, він спускається в бункер переважно під час нічних повітряних тривог.

Крім того, президент України Володимир Зеленський розповів, що за час повномасштабної війни жодного разу не ходив в кафе чи кіно. За його словами, у нього немає часу, аби провести сімейний день.

«В кіно, кінотеатр я не ходжу, в театр я не ходжу, а діти коли вони можуть, то йдуть з бабусею. Олена також нікуди не ходить. В магазин я нікуди не ходжу, в кафе я не був жодного разу всі роки війни», – каже він.

За словами президента, єдині винятки – короткі зупинки на заправках під час робочих поїздок, де інколи може випити кави. Глава держави зазначив, що повноцінних сімейних прогулянок чи спільного дозвілля поза домом наразі немає.

Як відомо, президент Володимир Зеленський перші місяці повномасштабного вторгнення провів у бункері часів СРСР. Разом із главою держави глибоко під землею перебували й представники влади.