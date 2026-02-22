У родині Лесі Нікітюк сталося горе

Леся Нікітюк дала зрозуміти, що поки не виходитиме не зв'язок, оскільки перебуває у скорботі

Телеведуча повідомила про смерть близької людини

Українська телеведуча Леся Нікітюк повідомила, що в її родині сталося горе. Як інформує «Главком», сумними новинами знаменитість поділилася в Instagram-stories. 22 лютого пішла з життя близька людина ведучої. Не стало тітки Лесі Нікітюк – Галини. Телеведуча зізналася, що для її родини це болісна втрата.

«Сьогодні не стало моєї тітки Галі. Печаль просто розриває серце. Наша дорога Галюсічка», – написала Леся Нікітюк.

Більше подробиць телеведуча розкривати не стала. Також Леся Нікітюк дала зрозуміти, що поки не виходитиме не зв'язок, оскільки перебуває у скорботі. Зокрема, у сторіз ведуча опублікувала фото запаленої свічки.

