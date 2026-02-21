Головна Скотч Життя
Саграда Фамілія у Барселоні досягла своєї пікової висоти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Люди спостерігають, як кран піднімає верхнє плече хреста на Вежу Ісуса Христа в соборі Саграда Фамілія в Барселоні
фото: AP

У Барселоні завершили встановлення головного хреста на вежу Ісуса Христа, яка є центральним елементом храму 

Знаменита базиліка Саграда Фамілія офіційно стала найвищою церквою у світі, досягнувши своєї фінальної висоти – 172,5 метра. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

У п'ятницю, 20 лютого, будівельники встановили верхню частину велетенського хреста на вежу Ісуса Христа, яка є центральним і найвищим елементом архітектурного шедевра Антоніо Гауді.Ця подія стала історичним кроком на шляху до завершення будівництва, яке триває вже понад 140 років. Попередній рекорд належав німецькому Ульмському собору, висота якого становить близько 161,5 метра. Тепер каталонська базиліка остаточно очолила список найвищих християнських храмів планети.

Встановлений хрест має чотири рамена, що дозволяє бачити його форму з будь-якого куточка міста. За задумом архітектора, у майбутньому з кожного рамена хреста мають виходити потужні світлові промені, перетворюючи храм на своєрідний духовний маяк. Урочисте відкриття вежі без будівельних риштувань заплановане на літо цього року – це приурочено до 100-річчя з дня смерті Гауді.

Попри досягнення максимальної висоти, внутрішні та оздоблювальні роботи в соборі триватимуть ще кілька років. Будівництво, що розпочалося у 1882 році, фінансується переважно за рахунок внесків меценатів та мільйонів туристів, які щороку відвідують Барселону.

Як відомо, Іспанія очікує подальшого зростання потоку іноземних туристів у 2026 році після рекордного показника минулого року. 

За словами міністра туризму Жорді Ереу, у 2025 році Іспанію відвідали 97 млн туристів, що на 3,5% більше, ніж роком раніше. Доходи від туризму зросли ще швидше, майже на 7% і сягнули 135 млрд євро. Якщо тенденція збережеться, країна може наблизитися до позначки 100 млн туристів.

До слова, за підсумками туристичного сезону 2025 року, Європа підтвердила свій статус головного світового напрямку для мандрівників, а Іспанія стала абсолютною улюбленицею туристів.

