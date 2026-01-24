Народний артист Нищук розказав, як проста вахтерка врятувала його кар’єру

Євген Нищук запізнився на прослуховування і міг не вступити до театрального вишу, але втрутився випадок

У проєкті «Києве мій» керівник Театру Франка згадав, як приїхав вступати і як його зустріла столиця

Народний артист України, керівник Національного драматичного театру імені Івана Франка Євген Нищук поділився зворушливою історією про своє перше знайомство з Києвом і момент, який став визначальним для його майбутньої кар’єри. Про це він розповів у рамках спецпроєкту громадської ініціативи «Голка» «Києве мій», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

Актор зізнався, що хоча народився в Івано-Франківську, вже з юності відчув себе киянином. Це сталося ще в першу ніч після приїзду до столиці – під час вступу до Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого. За його словами, у перший день у столиці він довго не міг знайти вхід до вишу поблизу Бессарабської площі.

«Двері були так сховані, що я години три ходив колами», – пригадав актор. Зрештою йому повідомили, що прослуховування проходять у головному корпусі на Ярославовому Валу, а вахтерка порадила не шукати транспорт і йти пішки.

Коли Євген Нищук дістався потрібної локації, була вже пізня година, а прослуховування фактично завершилися. Проте тамтешня вахтерка вирішила заступитися за абітурієнта.

«Вона мене, «іногороднього», пожаліла і попросила за мене майстрів», – зазначив він.

За словами Нищука, жінка переконала викладачів словами: «Там прийшов такий хлопець з такими очима, поверніться, не пошкодуєте».

Майстри погодилися і допустили Євгена Нищука до наступного етапу вступу. Повертаючись того вечора додому Прорізною, він уперше по-справжньому відчув столицю.

«Я йшов униз, почався дощ, краплі падали на каштани. Це був травень. Саме в той момент я дуже чітко відчув Київ, його енергію», – підсумував актор.

Нагадаємо, що ексміністра культури України Євгена Нищука у квітні 2024 року офіційно затвердили на посаді генерального директора Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Зокрема, Євген Нищук є Народним артистом України, в останні роки він працює у складі трупи Національного театру ім. Івана Франка, виконує провідні ролі у популярних виставах. Також є військовослужбовцем ЗСУ, учасником боїв на Київщині, Миколаївщині й Херсонщині у 2022 році.

Окрім того, Нищук був призначений президентом Зеленським головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, робота якого була паралізована скандалами.