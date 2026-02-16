Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ 12 лютого. Кличко повідомив, скільки будинків досі без тепла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ 12 лютого. Кличко повідомив, скільки будинків досі без тепла
У столиці функціонують «Пункти незламності», де можна зігрітися та підзарядити техніку
фото: ДСНС

Загалом через ворожий удар без тепла опинилися 2,6 тис. будинків

Станом на вечір 16 лютого у Києві без опалення залишаються близько сотні будинків внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Мер наголосив, що комунальники відновили подачу теплоносія у 2,5 тис. будинків. Фахівці продовжують працювати, щоб повернути тепло в інші будинки.

Крім того, понад 1,1 тис. будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. Наразі на підприємстві триває розчищення завалів та оцінка пошкоджених конструкцій.

До слова, до столиці надійшла перша партія гуманітарної допомоги від Словаччини: 16 генераторів різної потужності та дві потужні зарядні станції. За словами Кличка, загальна вартість переданого обладнання становить 166 тис. євро. Серед отриманого – три найпотужніші установки (на 225 кВт, 100 кВт та 63 кВт), які міська влада передасть школам у різних районах Києва для забезпечення безперебійного навчання.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко Київ обстріл опалення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

22 січня російські терористи атакували Комишуваху Запорізького району
Окупанти атакували Комишуваху: загинула людина, 10 поранених
22 сiчня, 22:59
Наслідки атаки на багатоповерхівку у Київській області
Київщина: влада повідомила наслідки атаки
28 сiчня, 03:20
Повністю захистити енергооб’єкти від росіських атак неможливо
Відключення електроенергії триватимуть навіть влітку – РНБО
28 сiчня, 21:42
В одному з будинків удар припав на сьомий поверх
Окупанти вдарили по Сумах: виникла пожежа у багатоповерхівці
3 лютого, 04:57
Пасажирів «Укрзалізниці» закликають не нехтувати сигналами про повітряну тривогу
«Укрзалізниця» обмежила рух поїздів через загрозу обстрілів: деталі
3 лютого, 10:27
Наслідки атаки на Одесу
Окупанти атакували Одесу дронами: є загиблий (оновлено)
9 лютого, 01:33
Замість прогулянки, Настя дихає повітрям на загальному балконі
Вагітна киянка стала полонянкою свого житла
18 сiчня, 19:15
На ярмарках можна закупитися продуктами за помірними цінами
У Києві на вихідних 31 січня – 1 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
31 сiчня, 07:00
Станом на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла
Платіжки за січень будуть іншими. Зеленський дав доручення щодо киян, які залишилися без тепла
30 сiчня, 12:01

Новини

Атака на Київ 12 лютого. Кличко повідомив, скільки будинків досі без тепла
Атака на Київ 12 лютого. Кличко повідомив, скільки будинків досі без тепла
Продуктові ярмарки у столиці 17-22 лютого: повний розклад на тиждень
Продуктові ярмарки у столиці 17-22 лютого: повний розклад на тиждень
Синоптики попередили про сильні морози та ожеледицю у Києві та області
Синоптики попередили про сильні морози та ожеледицю у Києві та області
У Департаменті економіки КМДА проходить вилучення документів: що шукають правоохоронці
У Департаменті економіки КМДА проходить вилучення документів: що шукають правоохоронці
Чотирирічна дитина у Києві отруїлася наркотиками: яке покарання загрожує матері
Чотирирічна дитина у Києві отруїлася наркотиками: яке покарання загрожує матері
Підрив евакуаційного авто у Києві: поліція розкрила деталі цинічної схеми (фото)
Підрив евакуаційного авто у Києві: поліція розкрила деталі цинічної схеми (фото)

Новини

Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Сьогодні, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Сьогодні, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02
Кремль знову заговорив про території перед зустріччю в Женеві
Сьогодні, 17:46
Нафтовий бум: експорт із РФ до Китаю наближається до історичного максимуму
Сьогодні, 16:54
Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Сьогодні, 16:24

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua