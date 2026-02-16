Атака на Київ 12 лютого. Кличко повідомив, скільки будинків досі без тепла

У столиці функціонують «Пункти незламності», де можна зігрітися та підзарядити техніку

Загалом через ворожий удар без тепла опинилися 2,6 тис. будинків

Станом на вечір 16 лютого у Києві без опалення залишаються близько сотні будинків внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Мер наголосив, що комунальники відновили подачу теплоносія у 2,5 тис. будинків. Фахівці продовжують працювати, щоб повернути тепло в інші будинки.

Крім того, понад 1,1 тис. будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. У них подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

Нагадаємо, Дарницька ТЕЦ у Києві, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок атаки 3 лютого 2026 року, розпочала етап капітального відновлення. Наразі на підприємстві триває розчищення завалів та оцінка пошкоджених конструкцій.

До слова, до столиці надійшла перша партія гуманітарної допомоги від Словаччини: 16 генераторів різної потужності та дві потужні зарядні станції. За словами Кличка, загальна вартість переданого обладнання становить 166 тис. євро. Серед отриманого – три найпотужніші установки (на 225 кВт, 100 кВт та 63 кВт), які міська влада передасть школам у різних районах Києва для забезпечення безперебійного навчання.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.