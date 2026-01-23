Головна Київ Новини
search button user button menu button

Варшава відправила Києву партію генераторів різної потужності

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Варшава відправила Києву партію генераторів різної потужності
Кличко від імені киян подякував полякам за допомогу під час подолання енергетичної кризи
фото: КМДА

Польська сторона оперативно сформувала вантаж на запит мера Києва

Зі столиці Польщі до Києва вирушила партія з 90 генераторів різної потужності. Обладнання допоможе місту долати наслідки пошкоджень критичної інфраструктури, спричинених масованими російськими обстрілами. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера Києва, допомогу надало місто-побратим Варшава у відповідь на запит української сторони щодо підтримки в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.

Кличко повідомив, що отримані генератори будуть використовуватися для забезпечення життєдіяльності міста та допомоги мешканцям під час тривалих знеструмлень. Польська сторона оперативно сформувала вантаж, щоб прискорити відновлення стабільної роботи комунальних служб та пунктів обігріву в Києві. 

Нагадаємо, станом на вечір 20 січня у Києві повністю відновлено водопостачання, припинене внаслідок російської атаки. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.

Станом на восьму годину ранку 23 січня без теплопостачання у Києві залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня. 

На початку січня мер столиці Віталій Кличко вже звертався до киян із проханням за можливості залишити місто через критичний стан інфраструктури. Ця заява спровокувала бурхливу дискусію про соціальну рівність, сільське життя та реальні можливості виживання. 

Пізніше в інтерв'ю британському виданню The Times Кличко заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки, Київ опинився на межі гуманітарної катастрофи через масовані удари РФ по об'єктах енергетики та життєзабезпечення. «Ситуація критична з основними послугами – опаленням, водопостачанням, електроенергією. Зараз 5600 багатоквартирних будинків залишаються без опалення», – сказав Кличко.

Київська міська військова адміністрація не підтвердила інформацію про масовий виїзд людей зі столиці

Сьогодні, 23 січня мер столиці вчергове звернувся до жителів Києва з проханням за можливості виїхати з міста. 

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.

Теги: відключення Варшава Денис Шмигаль місто водопостачання опалення міністр Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерка Тетяна Бережна народила доньку у різдвяний вечір
Міністерка культури України стала мамою на Різдво (фото)
25 грудня, 2025, 18:03
У Києві через російську атаку є постраждалі
У Києві через російську атаку є постраждалі
27 грудня, 2025, 07:43
Восени російські загарбники пошкодили 8 тис. МВт генерації
Коли в Україні перестануть вимикати світло? Міненерго дало невтішний прогноз
29 грудня, 2025, 12:46
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 6 січня 2026 року
5 сiчня, 20:23
За словами президента, у столиці декілька тисяч багатоквартирних будинків перебувають без тепла
Президент повідомив, скільки киян перебуває без світла
20 сiчня, 20:38
Мобільні пересувні котельні підключено до низки медустанов
У Києві відновлено теплопостачання для понад 3,5 тисяч будівель, роботи тривають
29 грудня, 2025, 09:48
Лише близько 40 народних депутатів слухали звіт Шмигаля
Як депутати слухали звіт нового міністра енергетики: шокуюче фото з Ради
16 сiчня, 16:40
За даними Шмигаля, у столиці розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях
Київ перейде до жорстких графіків відключень світла – міністр енергетики
Вчора, 07:18
Замерзла вода на фасаді будинки
+2 у квартирах і грибок на стінах: як виживають кияни у багатоповерхівках із розірваними трубами
Сьогодні, 13:43

Новини

Як у Києві викликати автопатруль із зарядною станцією: номер телефону та умови допомоги
Як у Києві викликати автопатруль із зарядною станцією: номер телефону та умови допомоги
Варшава відправила Києву партію генераторів різної потужності
Варшава відправила Києву партію генераторів різної потужності
У Києві приспущено головний прапор України: причина
У Києві приспущено головний прапор України: причина
У Департаменті фінансів КМДА проходять обшуки, директору вручено підозру
У Департаменті фінансів КМДА проходять обшуки, директору вручено підозру
Чи можна заряджати станції типу EcoFlow у пунктах незламності? Відповідь рятувальників
Чи можна заряджати станції типу EcoFlow у пунктах незламності? Відповідь рятувальників
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 24-25 січня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 24-25 січня

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua