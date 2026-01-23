Варшава відправила Києву партію генераторів різної потужності

Кличко від імені киян подякував полякам за допомогу під час подолання енергетичної кризи

Польська сторона оперативно сформувала вантаж на запит мера Києва

Зі столиці Польщі до Києва вирушила партія з 90 генераторів різної потужності. Обладнання допоможе місту долати наслідки пошкоджень критичної інфраструктури, спричинених масованими російськими обстрілами. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера Києва, допомогу надало місто-побратим Варшава у відповідь на запит української сторони щодо підтримки в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.

Кличко повідомив, що отримані генератори будуть використовуватися для забезпечення життєдіяльності міста та допомоги мешканцям під час тривалих знеструмлень. Польська сторона оперативно сформувала вантаж, щоб прискорити відновлення стабільної роботи комунальних служб та пунктів обігріву в Києві.

Нагадаємо, станом на вечір 20 січня у Києві повністю відновлено водопостачання, припинене внаслідок російської атаки. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків.

Станом на восьму годину ранку 23 січня без теплопостачання у Києві залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня.

На початку січня мер столиці Віталій Кличко вже звертався до киян із проханням за можливості залишити місто через критичний стан інфраструктури. Ця заява спровокувала бурхливу дискусію про соціальну рівність, сільське життя та реальні можливості виживання.

Пізніше в інтерв'ю британському виданню The Times Кличко заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки, Київ опинився на межі гуманітарної катастрофи через масовані удари РФ по об'єктах енергетики та життєзабезпечення. «Ситуація критична з основними послугами – опаленням, водопостачанням, електроенергією. Зараз 5600 багатоквартирних будинків залишаються без опалення», – сказав Кличко.

Київська міська військова адміністрація не підтвердила інформацію про масовий виїзд людей зі столиці.

Сьогодні, 23 січня мер столиці вчергове звернувся до жителів Києва з проханням за можливості виїхати з міста.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.