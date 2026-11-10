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Ексдружина радника президента вразила відвертим образом за діджейським пультом (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Сукня Анастасії Топольської викликала обговорення у мережі
фото: Іnstagram/nastia.dj

Сергій Лещенко і Анастасія Топольська розлучилися у 2022 році

Колишня дружина радника Офісу президента, нардепа Сергія Лещенка, Анастасія Топольська показалася за діджейським пультом. Вона вразила мережу своїм образом в обтислій сукні. Про це пише «Главком» із посиланням на допис діджейки DJ Nastia.

Анастасія Топольська опублікувала відео зі свого виступу у клубі, де вона зводить свої сети. На відео діджейку можна побачити в сукні, яка підкреслює її фігуру та має незвичний візерунок. Принт створює певні вигини тіла, що додає сукні особливого вигляду.

Ексдружина радника президента вразила відвертим образом за діджейським пультом (фото) фото 1
фото: Іnstagram/nastia.dj

Напередодні виступу колишня Лещенка також поділилася у своєму блозі в Instagram світлиною, де продемонструвала свій образ. Вбрання є кольоровим, однак під світлом у клубі нагадує силует голого тіла. Топольська обрала мінісукню від відомого українського бренду.

У коментарях користувачі звернули на це увагу та припустили, що діджейка вийшла на сцену голою. Інші ж розкритикували таку сукню, дехто навпаки оцінив яскравий образ Топольської:

  • «Я думаю, але краще не треба. Я теж діджею, але це вже занадто. Який у цьому сенс? Ніякого. Якщо хочеш, я подарую тобі кілька суконь».
  • «З таким талантом немає потреби так роздягатися. Вибачте, але це жахливо».
  • «На мить я подумав, що це повністю оголена діджейка». Спочатку подумав, ти гола».

Зазначимо, Сергій Лещенко і Анастасія Топольська розлучилися у 2022 році. Вони почали зустрічатися влітку 2016 року, а восени вони одружилися. Від попереднього шлюбу із діджеєм Анатолієм Топольським у DJ Nastia є донька Уляна. Стосунки Лещенка і Топольської супроводжувалися кількома скандалами: із купівлею квартири у центрі міста та виступами DJ Nastia у Москві під час війни, яку Росія розв’язала проти України.

До слова, радник голови Офісу президента Сергій Лещенко розповідав, що має право грати в столичних нічних клубах з тієї причини, що держсекретар США Блінкен грав на гітарі під час візиту до Києва. Лещенко додав, що його виступи не дуже довгі – тривають близько години, а також не дуже часті. 

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Теги: Сергій Лещенко дружина одяг розлучення

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