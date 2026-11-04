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Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта офіційно відмовилася від батькового прізвища

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Вів'єн Маршелін Джолі народилася 12 липня 2008 року в Ніцці, Франції
фото: Reuters

Діти Бреда Пітта одне за одним відмовляються від його прізвища

Дочка голлівудської зірки Анджеліни Джолі, яка зіграла разом із нею у фільмі «Чаклунка», відмовилася від прізвища Бреда Пітта. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent.

Так, Вів'єн Маршелін Джолі прибрала зі свого імені прізвище Пітт, яке дісталося їй від батька. Нині ж дівчина офіційно змінила прізвище, її клопотання розглянув та задовольнив Вищий суд округу Лос-Анджелес. Цей запит дівчина подала ще 12 липня.

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта офіційно відмовилася від батькового прізвища фото 1
фото: Reuters
Вів'єн Джолі – молодша донька акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Народилася 12 липня 2008 року у французькій Ніцці разом із братом-близнюком Ноксом. У п'ятирічному віці дебютувала в кіно, зігравши маленьку принцесу Аврору у фільмі «Чаклунка» (2014), де Джолі виконала головну роль. 

Відомо, що Вів'єн Маршелін Джолі не єдина з дітей Анджеліни Джолі, хто відмовився від прізвища Бреда Пітта. Першою прізвища Пітта зреклася його дочка Шайла.

Як розповідав «Главком», спільна дочка акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Захара Джолі, яка отримала диплом бакалавра з психології, під час церемонії нагородження випускників була представлена під прізвищем її матері. Раніше від прізвища свого батька Бреда Пітта відмовився його 24-річний син, актор Медокс Джолі-Пітт. Зокрема, у лютому 2024 року стало відомо, що Медокс узяв прізвище матері.

До слова, в Анджеліни Джолі та Бреда Пітта є шестеро спільних дітей: 24-річний Меддокс, 22-річний Пакс, 21-річна Захара, 19-річна Шайло та 17-річні близнюки Нокс та Вів'єн.

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Теги: Анджеліна Джолі Бред Пітт діти дочка розлучення

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