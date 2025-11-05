Фінансовий колапс? Лещенко у незвичному одязі прийшов в парламент рятувати «Укрзалізницю»

Член Наглядової ради УЗ виступив у парламенті у мерчі «Локомотива», закликав компенсувати збитки пасажирських перевезень з бюджету та підвищити вантажні тарифи

Член Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко виступив з трибуни Верховної Ради та заявив, що «внутрішні резерви УЗ вичерпані» і компанія перебуває на межі фінансового колапсу через різке падіння вантажних перевезень. Лещенко закликав депутатів та суспільство підтримати заходи уряду, спрямовані на порятунок компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Лещенка.

За словами Лещенка, ситуація в УЗ критична: «Щодо дрес-коду, який збудив опонентів влади. Так і мало бути. Я вдягнув мерч залізничного клубу Локомотив, який є нашою гордістю. Червоний колір був своєрідний red alert (червоний сигнал тривоги, – ред.) щодо процесів на залізниці».

скріншот

Лещенко назвав ключові фактори, які призвели до кризи «Укрзалізниці». За його словами, обсяги вантажних перевезень у 2021–2025 роках впали на мінус 49%. Це сталося через ефект доміно у промисловості, спричинений війною. Металургія та вугільна галузь (зокрема, шахти Донеччини, як-от «Білозерська» та «Добропілля», а також зупинка «Інгульця») складали 60% вантажних перевезень УЗ.

Традиційна система, коли прибутки від вантажних перевезень покривали збитки пасажирських, більше не працює. Чистий збиток «Укрзалізниці» за дев’ять місяців 2025 року становить 7,195 млрд грн.

Лещенко наголосив, що з початку 2025 року Росія здійснила понад 800 атак по залізничній інфраструктурі.

Лещенко озвучив три основні заходи, необхідні для стабілізації компанії:

Внутрішня оптимізація: Продаж металобрухту та непрофільних активів. Очікується дохід у розмірі 10 млрд грн наступного року.

Державна компенсація: Очікується виділення 16 млрд грн з бюджету за підтримки Президента та уряду Юлії Свириденко для компенсації збитків пасажирських перевезень.

Індексація вантажних тарифів: Поступове підвищення тарифів відповідно до зростання цін виробників. Це має принести 22,5 млрд грн. Зростання тарифів на 27,6% на початку 2026 року та ще на 11% через пів року. Востаннє тарифи підвищували у 2022 році.

Лещенко також підкреслив, що програма «УЗ-3000». не стосується 16 млрд грн бюджетної компенсації.

Нагадаємо, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко представив деталі нової соціальної програми, названої «УЗ-3000». Її суть полягає у наданні платникам податків безкоштовних квитків на непродані місця у поїздах під час низького сезону.