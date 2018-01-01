Эксперты из Пердью высчитали, сколько денег нужно для счастья

Ощущение счастья, по мнению ученых, плотно связано с уровнем дохода

Специалисты американского университета Пердью в Индиане проанализировали информацию об уровне счастья 1,7 млн человек из 164 стран. В результате они пришли к заключению, что счастье соотносится с количеством личного капитала каждого человека. При этом данная сумма варьируется в зависимости от страны, в которой проживает тот или иной человек.



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Счастливые люди

Ощущение счастья, по мнению ученых, плотно связано с уровнем дохода

Специалисты американского университета Пердью в Индиане проанализировали информацию об уровне счастья 1,7 млн человек из 164 стран. В результате они пришли к заключению, что счастье соотносится с количеством личного капитала каждого человека. При этом данная сумма варьируется в зависимости от страны, в которой проживает тот или иной человек.

Например, в США обычному человеку нужно зарабатывать $6075 тыс. в год, чтобы достичь эмоционального благополучия. А для полного удовлетворения жизнью его годовой доход должен достигать $95 тыс.

При этом исследователи подметили, что если определенный порог дохода достигнут, то дальнейшее его увеличение, как правило, приводит к снижению удовлетворенности жизнью и уменьшению эмоционального благополучия.

Ученые связывают это с тем, что деньги лишь до определенного момента способны удовлетворить базовые потребности и покупательские запросы. А после прохождения оптимальной точки люди стремятся приобретать больше материальных ценностей, ввязываются в социальную гонку, сравнивая себя с другими, что снижает их эмоциональный фон счастья.

В свою очередь украинский психолог Лина Москаленко поддает эти заключения критике. На вопрос: что же делать, если не ощущаешь счастье, даже если для него есть все, она отвечала так: «Счастье человека состоит из семи уровней: 1-й — «я» (мое тело, ум, эмоции); 2-й — «мой дом»; 3-й — «я и моя половинка» (муж/жена); 4-й — «я и моя семья» (дети, родители, тети-дяди, бабушки-дедушки); 5-й — «я и другие» (отношения с соседями, коллегами, друзьями); 6-й — «я и город» (я делаю что-то полезное для процветания «малой родины»), 7-й — «я и мир» (я участвую в проектах «вселенского добра»: скажем, помогаю сиротам, улучшаю экологию на нашей планете).

Теперь продумайте, хорошо ли вам на каждом из этих уровней. Если на каком-то "сбой", то выше него пока что вам рано что-то делать — на более высокой ступеньке у вас толком ничего не получится, но при этом вы потратите очень много сил для достижения недосягаемого»

Джерело: Сегодня