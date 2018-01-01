Народная избранница показала округливший живот в Верховной Раде

Нардеп считает, что занятость матери новорожденным несправедливо называть «отпуском»

35-летняя внефракционный депутат Виктория Пташник скоро станет мамой во второй раз. Фотографы подловили ее в Верховной Раде с округлившимся животом. Ее первому совместному с мужем Александром ребенку уже восемь лет. Мальчика зовут Евгений и он увлекается футболом. [GALLERY_BLOCK] «Думаю, что задача родителей - вовремя распознать



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Виктория Пташник

Нардеп считает, что занятость матери новорожденным несправедливо называть «отпуском»

35-летняя внефракционный депутат Виктория Пташник скоро станет мамой во второй раз. Фотографы подловили ее в Верховной Раде с округлившимся животом.

Ее первому совместному с мужем Александром ребенку уже восемь лет. Мальчика зовут Евгений и он увлекается футболом.

«Думаю, что задача родителей - вовремя распознать интерес своего ребенка и дать ему возможность заниматься той деятельностью, которая станет ее хобби. Поэтому, если так случится, что Женя поймет: футбол – это его, я не буду препятствовать», - рассказала Виктория в одном из интервью.

Сын Евгений

Супруг нардепа занимается юриспруденцией, как и сама Виктория. В первом декрете Виктория провела год.

Муж Виктории Пташник - Александр Мамуна

«Я не знаю, кто назвал декрет отпуском по уходу за ребенком. Это никак не касается отпуска. Это сложнейшая в мире работа! Мое отношение ко всем женщинам изменилось после рождения ребенка. Когда я знакомлюсь с мамой троих детей, я говорю их мужчинам, их жена – действительно герой. И считаю, что такое отношение надо воспитывать в обществе», - считает депутат.

Джерело: Табло ID