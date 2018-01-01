Психологи рассказали о главных преимуществах одинокой жизни

Одиночки имеют больше времени на творчество и занятия спортом

В результате ряда исследований психологи выяснили, что у одиноких людей есть много преимуществ по сравнению с теми, кто живет с парой. Среди главных достоинств одинокого существования – большее количество друзей в обычной жизни и в социальных сетях. Кроме того, люди без пары имею гораздо больше времени на общение с ними. Психологи



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Одинокая девушка

Одиночки имеют больше времени на творчество и занятия спортом

В результате ряда исследований психологи выяснили, что у одиноких людей есть много преимуществ по сравнению с теми, кто живет с парой.

Среди главных достоинств одинокого существования – большее количество друзей в обычной жизни и в социальных сетях. Кроме того, люди без пары имею гораздо больше времени на общение с ними. Психологи подчеркивают, что друзья, которые не связаны с семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в старости.

Дополнительным преимуществом одинокой жизни является то, что они имеют больше возможностей развиваться физически. Именно одиночки, по мнению физиологов, лучше следят за своей физической формой, менее подвержены ожирению и имеют более стройное телосложение.

Также у людей без пары остается больше времени на творческое развитие. Считается, что именно такая категория людей более мотивирована к получению образования и способны построить более успешную карьеру.

Джерело: Сегодня