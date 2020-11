Елизавета II впервые с начала карантина появилась на публике в маске

Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса появилась на публике в маске, передает Associated Press.

Ее сфотографировали во время посещения церемонии в Вестминстерском аббатстве, посвященной столетию со дня захоронения Неизвестного Солдата.

The Queen's Equerry, Lieutenant Colonel Nana Kofi Twumasi-Ankrah, places a bouquet of flowers at the grave of the Unknown Warrior on behalf of Queen Elizabeth II during a ceremony in London's Westminster Abbey.



