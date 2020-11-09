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    Жизнь

    Елизавета II впервые с начала карантина появилась на публике в маске

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    Королева Великобритании Елизавета II - Елизавета II впервые с начала карантина появилась на публике в маске
    Королева Великобритании Елизавета II

    Королева была одета в черное пальто и шляпу

    Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса появилась на публике в маске, передает Associated Press.

    Ее сфотографировали во время посещения церемонии в Вестминстерском аббатстве, посвященной столетию со дня захоронения Неизвестного Солдата.

    Королева была одета в черное пальто и шляпу. На руках у Елизаветы II видны черные перчатки, а на лице — защитная маска такого же цвета с белой окантовкой.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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    Королева Елизавета II карантин новости
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