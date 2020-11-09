Елизавета II впервые с начала карантина появилась на публике в маске

Королева была одета в черное пальто и шляпу

Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса появилась на публике в маске, передает Associated Press.

Ее сфотографировали во время посещения церемонии в Вестминстерском аббатстве, посвященной столетию со дня захоронения Неизвестного Солдата.

The Queen's Equerry, Lieutenant Colonel Nana Kofi Twumasi-Ankrah, places a bouquet of flowers at the grave of the Unknown Warrior on behalf of Queen Elizabeth II during a ceremony in London's Westminster Abbey.



Aaron Chown/PA Images - see more at https://t.co/jR0m7riAHz pic.twitter.com/21WVhiS7h6 — PA Images (@PAImages) November 7, 2020

Королева была одета в черное пальто и шляпу. На руках у Елизаветы II видны черные перчатки, а на лице — защитная маска такого же цвета с белой окантовкой.

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

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