Ей нравились мужчины в форме: полицейского уволили за секс в служебном автомобиле



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В день свидания констебль увез новую знакомую в уединенное место

В английском графстве Уилтшир констебля выгнали из полиции за свидания в служебном автомобиле. Об этом пишет издание Daily Mail.

В 2019 году 42-летний сотрудник уилтширской полиции Энди Росс (Andy Ross) нашел на сайте знакомств женщину, которой, по ее признанию, нравились мужчины в форме. Он прислал ей свою фотографию в полицейском мундире и договорился о встрече.

В день свидания констебль увез новую знакомую в уединенное место. Из их переписки следует, что после этого они занялись сексом в полицейской машине. Перед расставанием Росс сказал женщине, что если кто-то спросит, почему она уезжала с полицейским, нужно объяснить, что он помогал ей искать собаку.

Через два месяца констебль снова встретился с любительницей мужчин в форме. Они провели в полицейском автомобиле десять минут, после чего он отвез ее домой. На этот раз Росс предложил ей говорить соседям, что она ездила давать свидетельские показания.

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