Григорий Лепс попал в больницу с переломанными ребрами

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Григорий Лепс

Певец госпитализирован в московскую клинику

Популярный российский певец Григорий Лепс, которому на днях не разрешили посетить Израиль, попал в больницу.

Отмечается, что эстрадный исполнитель упал, в результате чего получил перелом нескольких ребер. Подробности инцидента не раскрываются. Представительница Лепса Наталья Мостакова подтвердила, что музыкант находится в одной из московских больниц, однако не стала называть причину госпитализации. При этом она заверила, что исполнитель скоро будет выписан из медицинского учреждения.

«Да, это правда, но я пока не даю комментариев. Все в порядке, он скоро выпишется», - рассказывает Мостакова.

Напомним, Лепс попал в базу украинского центра «Миротворец» за высказывания против нашей страны, а также за незаконный концерт в оккупированном Крыму.

Джерело: ТСН