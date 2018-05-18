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    Шоу-биз

    «Ленинград» выложил анимационный клип с наркотиками, стрельбой и котиком

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    &laquo;Жу-жу&raquo;
    «Жу-жу»

    Песня рассказывает об автомобилях, а в клипе показываются перестрелки и борьба за справедливость в обществе

    Эпатажная российская группа «Ленинград» продолжает удивлять своими клипами. На этот раз артисты выступили музыкальное видео к песне «Жу-жу». Несмотря на то, что содержание композиции и визуальный ряд совершенно не связаны между собой – ролик получил высокие оценки зрителей, пишет «Главком».

    Заглавную партию в песне исполнила певица ГлюкʼоZa (Наталья Ионова). Еще один куплет зачитал рэпер ST (Александр Степанов). Режиссером клипа выступил Илья Найшуллер, известный по фильму «Хардкор». Ранее он снимал для «Ленинграда» видеоклипы «Кольщик» и «Вояж».

    В этом видео присутствует много ненормативной лексики, сцен насилия и местами встречается мат.

    За первые сутки с момента появления в сети видео собрало почти 300 тыс. просмотров только на Youtube.

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