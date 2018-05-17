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    В базу «Миротворца» попала российская группа в полном составе

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    Группа &laquo;Фабрика&raquo;
    Группа «Фабрика»

    Артистки посетили с концертом оккупированный Донецк

    Список врагов Украины в разделе «Чистилище» базы «Миротворец» пополнился российской поп-группой «Фабрика».  

    Как сообщается на сайте организации, девушки сознательно нарушили государственную границу Украины, приехав на оккупированную боевиками часть Донбасса. Также группу уличили в «сотрудничестве с пророссийскими террористическими организациями, участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины».

    Группа, в состав которой входят три певицы – Александра Савельева, Ирина Тонева и Александра Попова – выступила 11 мая 2018 года в Донецке на праздновании «Дня республики».

    Ранее сообщалось, что фигурантом базы «Миротворца» стал пранкер Вольнов, которыйв частности, цинично издевался над трагедией в Кемерово (пожар в торговом центре, в результате которого погибло несколько десятков человек).

    Вольнов выложил на своем канале в Youtube ряд пранков, в одном из которых он заставляет людей убирать цветы и детские игрушки, которые люди принесли к сгоревшему ТРЦ «Зимняя Вишня».

    Позже пранкер объяснил свои действия и назвал шутки о сотнях погибших в Кемерове местью за Донбасс. В ответ чеченский министр по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров пообещал, что Кадыов найдет пранкера и разберется с ним.

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    Джерело: Вести

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