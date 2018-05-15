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    Melovin на «Евровидении» пообнимался с украинофобом Киркоровым

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    Melovin
    Melovin

    Российские меломаны с радостью восприняли дружбу между музыкантами

    Представитель Украины на «Евровидение-2018» Melovin за кулисами песенного конкурса сфотографировался в объятиях российского певца Филиппа Киркорова, пишет «Главком».

    Снимок появился на Instagram-странице пользователя rr_photo. В подписи к фото пользователь отметил, что он остался восхищен номером украинского исполнителя и считает, что в своих прогнозах ошибочно «похоронил» его вместе с певцом Alekseev, – украинцем, который представлял Беларусь на «Евровидении».

    «Как вы помните, я ошибочно «похоронил» его вместе с Alekseev еще после первого полуфинала, будучи обманутым одним особо одаренным человеком – будто Melovin не прошел в финал из первого полуфинала, а потом с удивлением для себя понял, что нормальный таки у него номер был во втором полуфинале», – говорится в сообщении.

    Главное внимание пользователей привлекло совместное фото артиста Melovin и Филиппа Киркорова, которые обнимают друг друга за плечи. Комментаторы также расхвалили Melovin, подчеркивая, что украинский певец достоин не 17 места в рейтинговой таблице финала «Евровидения», а как минимум в первой десятке исполнителей.

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    Российский артист был продюсером молдавскої группы DoReDos, которая выступала в первом полуфинале Евровидения-2018 8 мая. Группа завоевала 10 место в финале конкурса.

    Стоит добавить, что российский певец Киркоров является сторонником путинского режима и фигурантом базы данных центра «Миротворец». Также он незаконно выступал в Крыму.

    Напомним, что во время официальной церемонии открытия конкурса Евровидение в Лиссабоне Melovin игнорировал вопросы российских журналистов. В финале конкурса 12 мая певец набрал 130 баллов и занял 17 место из 26 возможных.

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