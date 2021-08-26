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    Гройсман показал, что он застал, когда пришел домой (фото)

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    Владимир Гройсман вместе с псами - Гройсман показал, что он застал, когда пришел домой (фото)
    Владимир Гройсман вместе с псами

    Подписчики оценили домашнюю идиллию политика

    Вчера, 25 августа, экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман разместил в своем Фейсбуке фото, на котором запечатлен дома на диване вместе со своими спящими питомцами.

    Гройсман позирует на фото в костюме и туфлях, отвернувшись от объектива камеры.

    «Пришел домой – а тут идиллия», – подписал он снимок.

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    Умиленные подписчики политика принялись писать восхищенные комментарии под постом.

    «На этой фотографии вы непревзойденный !!!», «Столько любви и нежности в глазах!», «На этом фото, Владимир Гройсман, настоящий.Супер!», «В доме животные,это уют,действительно идиллия. Хорошего вечера всем», «Если сердце расположено к животным, значит оно наполнено добротой и любовью!!!», - пишут в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

    На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

    Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.

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    Теги: знаменитости Владимир Гройсман
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    Гройсман показал, что он застал, когда пришел домой (фото)