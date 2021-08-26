Гройсман показал, что он застал, когда пришел домой (фото)

Подписчики оценили домашнюю идиллию политика

Вчера, 25 августа, экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман разместил в своем Фейсбуке фото, на котором запечатлен дома на диване вместе со своими спящими питомцами.

Гройсман позирует на фото в костюме и туфлях, отвернувшись от объектива камеры.

«Пришел домой – а тут идиллия», – подписал он снимок.

Умиленные подписчики политика принялись писать восхищенные комментарии под постом.

«На этой фотографии вы непревзойденный !!!», «Столько любви и нежности в глазах!», «На этом фото, Владимир Гройсман, настоящий.Супер!», «В доме животные,это уют,действительно идиллия. Хорошего вечера всем», «Если сердце расположено к животным, значит оно наполнено добротой и любовью!!!», - пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.