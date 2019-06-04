Нала заговорила голосом Бейонсе в новом тизере «Короля Льва»



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Поклонникам осталось ждать премьеры еще совсем немного

Певица Бейонсе наконец-то появилась в тизере предстоящего ремейка диснеевского «Короля Льва». В опубликованном ролике Бейонсе озвучивает Налу и обращается к Симбе.

Напомним, режиссер проекта – Джон Фавро («Железный человек», «Книга джунглей»). Кроме Бейонсе, героев озвучивали Дональд Гловер (Симбу), Чиветел Эджиофор (Шрама), Джеймс Эрл Джонс (Муфасу), а Билли Айкнер и Сет Роген стали Тимоном и Пумбой.