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    Шоу-биз

    Нала заговорила голосом Бейонсе в новом тизере «Короля Льва»

    • Розсилка
    Нала заговорила голосом Бейонсе в новом тизере «Короля Льва»

    Поклонникам осталось ждать премьеры еще совсем немного

    Певица Бейонсе наконец-то появилась в тизере предстоящего ремейка диснеевского «Короля Льва». В опубликованном ролике Бейонсе озвучивает Налу и обращается к Симбе. 
    Напомним, режиссер проекта – Джон Фавро («Железный человек», «Книга джунглей»). Кроме Бейонсе, героев озвучивали Дональд Гловер (Симбу), Чиветел Эджиофор (Шрама), Джеймс Эрл Джонс (Муфасу), а Билли Айкнер и Сет Роген стали Тимоном и Пумбой.

    Премьера картины запланирована на 19 июля 2019 года.

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