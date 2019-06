Хилари Дафф рассказала, как Мэттью Кома сделал ей предложение



Вчера вечером Хилари Дафф стала гостьей программы The Talk

Во время которой вспомнила день, когда согласилась стать женой своего возлюбленного Мэттью Кома.

«Был обычный будний день, вторник, я пришла с работы домой. Мэттью предложил прогуляться в парке, на что я ответила, что очень устала, хочу поесть, залезть в кровать и смотреть "Игру престолов". Но мы все же пошли в парк. Там он подарил мне книгу, над которой, по его словам, долго работал. Это была история нашей любви, наших отношений, которую мы потом оставим детям и внукам. Я начала читать то, что он написал, а когда дошла до конца, то увидела на последней странице кольцо. Он встал на одно колено и сделал мне предложение, сказав, что, помимо всего, я еще и его самый лучший друг. Это так романтично»!, - заметила Хилари.

Напомним, о помолвке Дафф и Кома стало известно в прошлом месяце. Они познакомились несколько лет назад, работая над пятым студийным альбомом Хилари Breathe In. Breathe Out., выпущенным в 2015 году. Мэттью также выступил соавтором и продюсером нескольких песен певицы - Confetti и Arms Around A Memory! Пара начала встречаться в январе 2017 года, спустя три месяца Дафф разорвала отношения с Кома, и причиной тому, по словам инсайдеров, послужили их плотные графики. В октябре 2017-го Хилари и Мэттью возобновили отношения, в июне 2018-го Дафф объявила о беременности. Сейчас пара воспитывает семимесячную дочь Бэнкс.

Джерело: Hello!